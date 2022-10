Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 24 domenica 30 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 24 OTTOBRE



SANREMO



10.00. Flash mob organizzato dal centro ISV (Insieme Senza Violenza) e dalle associazioni di volontariato per manifestare la vicinanza alla lotta delle donne iraniane. Partecipano l'ambasciatrice UNICEF Alessia Cotta Ramusino e una delegazione di donne iraniane residenti a Genova. Piazza Colombo

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Convegno dal titolo ‘Il Trattato del Quirinale: una ­firma che unisce Italia e Francia. Quali opportunità per i nostri territori?’: autorità e studiosi italo-francesi fanno il punto sui rapporti tra i due Paesi nella zona di confine. Sala Consiliare della Provincia, Viale Matteotti 147 (il programma)

DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

14.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’. Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

19.00. 33ª edizione degli SPORTEL Awards 2022: Cerimonia degli Sportel Awards al Grimaldi Forum Monaco (per saperne di più cliccare questo link)

Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

WORK IN PROGRESS...

MARTEDI’ 25 OTTOBRE



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari, Fabio Marchese Ragona presenta ‘Luca Attanasio. Storia di un ambasciatore di pace’ (Piemme). Partecipa lo storico Matteo Moraglia. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



16.30, 19.15 & 21.15. Per ‘Ottobre di Pace 2022’ proiezione film ‘Guerra e pace’ (Massimo D'Anolfi e Martina Parenti): docufilm che mostra il rapporto fra il cinema e il tema bellico. Cinema Tabarin (ingresso 5 euro)



BORDIGHERA

11.00-13.00. Osservazione dell’eclisse parziale di Sole alla Rotonda di Sant’Ampelio a cura dell’Associazione Stellaria, partecipazione a offerta libera

TAGGIA ARMA

21.00-23.00. Ultimo appuntamento del Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48, info 0184 43432



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

18.30. ‘La Storia del Soldato’: concerto con William Mesguich (commediante), Sibylle Duchesne (violino), Sylvain Rastoul (contrabbasso), Frédéric Chasline (fagotto), Gérald Rolland (cornetta), Robinson Julien-Laferrière (trombone), Véronique Audard (clarinetto), Mathieu Draux (percussioni). In programma: Stravinsky. Auditorium Rainier III (più info)





MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE



SANREMO



16.30. Per ‘Ottobre di Pace’, ‘Saperecoop’: i percorsi didattici di Educazione al Consumo Consapevole e di Cittadinanza Attiva di Coop Liguria. Incontro rivolto agli insegnanti e aperto al pubblico. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47

IMPERIA

18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, inaugurazione mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)

21.00. Per ricordare la Festa di tutti i Santi, incontro sulla figura dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio. Conduce don Paolo Pozzoli. Chiesa di Cristo Re, partecipazione gratuita

21.00. Per la Rassegna ‘Imperia, stand-up!’, diretta da Eugenio Ripepi e Matteo Monforte, spettacolo dal titolo ‘Saverio Raimondo show’. Cinema Centrale in via Cascione 52 (15 euro, biglietti acquistabili su www.mailticket.it/evento/35365)

DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00. Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo: competizione sportiva riservata ai giovani tra i 14 e 16 anni. Monte-Carlo Country Club, fino 28 ottobre (più info)

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre





GIOVEDI’ 27 OTTOBRE



SANREMO

17.30. Per ‘Ottobre di Pace’, ‘I conflitti interculturali e le crisi climatiche nell'Africa occidentale ci riguardano da vicino’: conferenza a cura di Roberto Ravera. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

21.00. ‘Saxofono protagonista’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Nayden Todorov con Alex Sebastianutto al sax. In programma musiche di Massimiliano Messieri Elements e Sergej Prokofiev. Teatro dell’Opera del Casinò (i dettagli a questo link)

IMPERIA



15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, inaugurazione mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)



20.45. ‘Scegliere la Vita’: incontro di ascolto e confronto sui temi dell’accoglienza e della condivisione dal titolo ‘B come Bambino’. Conduce Nazzareno Coppola, della Casa Famiglia Pollicino. Monastero di Santa Chiara, ingresso libero



VENTIMIGLIA



16.00. Per il 24esimo ciclo di conferenze ‘Ventimiglia e il suo territorio dalle origini ai giorni nostri’, incontro dal titolo ‘Discovering Clarence Bicknell. Oltre le incisioni rupestri’ con interventi di Daniela Gandolfi, Giovanni Russo, Danila Allaria e Ivano Ferrando. Museo ‘Girolamo Rossi’ al Forte dell'Annunziata, ingresso libero

BORDIGHERA

17.30. Presentazione del progetto ANGST con Virtual Experience da parte dell’architetto Susanna Scarabicchi. Via Romana 76

DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO

10.00. Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo: competizione sportiva riservata ai giovani tra i 14 e 16 anni. Monte-Carlo Country Club, fino 28 ottobre (più info)

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-16.00. I collaboratori del Museo di Antropologia Preistorica di Monaco propongono un ventaglio di attività per scoprire e sperimentare. Laboratorio argilla: ‘Cacciatore della preistoria’ & Laboratorio scavi archeologici: ‘Gli scheletri dei nostri alleati’. Dai 6 anni . Museo di Antropologia Preistorica (più info)



18.00. Conferenza di Alessandro Dalmasso, Presidente di Oasis For Peace, sull’attività benefica di OFP e sul progetto Oasis Café in Colombia e sulla Riviera dei Fiori, con salvaguardia dell’ecosistema e recupero dei Campesinos alla coltivazione del caffè invece della coca e con torrefazione in laboratorio a Ventimiglia. Auditorium dell’AGORA, Maison Diocésaine de Monaco, Rue Bellevue 18

NICE

21.00. Festival della Chitarra Acustica 2022: concerto di Neal Black. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 ottobre (più info)



VENERDI’ 28 OTTOBRE



SANREMO



10.55. Segnale di avviso della regata Sanremo – Cala del Forte (Ventimiglia) del 39° Campionato invernale West Liguria 2022/2023 - Trophee Grimaldi. All’arrivo ‘on board party’ offerto dal Porto Cala del Forte (più info)

17.30. Per ‘Ottobre di Pace 2022’, ‘Disarmo e natura, per un'economia di pace’: incontro con Antonio De Lellis (Attac Italia) e Pietro Pizzo (Fridays For Future). Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

20.30. ‘Terroni - Italian Singing Dinner’: dinner show con musica e intrattenimento ispirato alla storia delle cene cantate con il meglio della musica italiana di sempre, intervallata da momenti di folklore e spettacolo (tutti i venerdì). Ristorante Strambò a Portosole (info)



21.00. Per la prevenzione del mal di schiena, incontro dal titolo ‘Il Mal di Schiena nel Mondo dello Sport’ promosso dalla ACLI di Imperia. Relatore il Dott. Alessandro Sciandini, esperto di rieducazione posturale ed ergonomia del lavoro, ideatore del metodo A.B.C. e della Naturopostura. Bocciofila San Martino in Via Giovanni Vesco, partecipazione libera

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, inaugurazione mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



18.30. Per ‘Sorseggi d’Autore’, lo scrittore Matteo Cavezzali presenta il suo ultimo libro ‘Il labirinto delle nebbie’, Mondadori. (aperitivo + copia del libro autografata 25 euro). Bar Bacàn, via Vieusseux 16, prenotazioni al 339 2877093 (più info)

DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)



DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO

10.00. Tennis Europe Junior Masters Monte-Carlo: ultimo giorno della competizione sportiva riservata ai giovani tra i 14 e 16 anni. Monte-Carlo Country Club (più info)

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

20.00. ‘1984’: l'autore del fumetto Xavier Coste, grazie a un dispositivo di proiezione dal vivo, propone uno spettacolare adattamento visivo dell'opera 1984 di George Orwell, partendo da disegni inediti. Con Lia Osokin e Xavier Coste. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.00. ‘Omaggio a Diaghilev’: concerto con Charles Dutoit (regia), Martha Argerich (pianoforte). In programma: Stravinsky, Ravel e Liszt. Auditorium Rainier III (più info)

22.30. Arrivo a Monaco (Terrasses du Soleil, Casino de Monte-Carlo) del 6° E-rallye Monte-Carlo / 22° Rallye Monte-Carlo ZENN / Zero Emission No Noise partito da Valance mercoledì 26 ottobre (più info)

NICE

21.00. Festival della Chitarra Acustica 2022: concerto di Antoine Boyer & Samuelito. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31, fino al 29 ottobre (più info)





SABATO 29 OTTOBRE



SANREMO

16.30. Nell’ambito del ventennale del Club per l’UNESCO di Sanremo, presentazione della storia del Club e proiezione del video ‘Sanremo e l’Europa, l’Immagine della Città tra Otto e Novecento’. Museo Civico a Palazzo Nota, ingresso libero

18.15. Santa Messa in suffragio dei defunti della Famija Sanremasca e di tutta la Città di Sanremo. Basilica Concattedrale di San Siro

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, inaugurazione mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)

15.30-18.30. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Halloween a Palazzo per i più piccoli’: festa per i bambini a Palazzi Civico

17.00. Cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale di Poesia ‘Parasio – Città di Imperia’ (9ª edizione), Sala Conferenze del Monastero di Santa Chiara

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

11.55. Segnale di avviso della regata Cala del Forte – Monaco del 39° Campionato invernale West Liguria 2022/2023 - Trophee Grimaldi. Alle ore 19, ‘cocktail dinatoire’ offerto dallo Yacht Club Monaco (più info)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

16.00. Inaugurazione mostra fotografica dal titolo ‘Un libro, una descrizione, un'immagine. Omaggio alla Liguria’ promossa da Italia Nostra, Istituto Studi Liguri, Museo e Biblioteca Bicknell e l’associazione Ponente Ambiente Cultura (PAC). Biblioteca Bicknell, fino al 17 novembre

DIANO MARINA

16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)

19.00-23.00. L'A.s.d. Lampa Longu Dianese organizza la 1ª edizione del Memorial Paolo Testero, gara di surfasting a coppie nel Porticciolo turistico, info 366 1099344



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589



CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche oltre che lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre)

DOLCEACQUA



17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO

7.30 & 19.30. Partenza e Arrivo a Monaco (Terrasses du Soleil, Casino de Monte-Carlo) della giornata finale del 6° E-rallye Monte-Carlo / 22° Rallye Monte-Carlo ZENN / Zero Emission No Noise partito da Valance mercoledì 26 ottobre (più info)

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

NICE

20.30. ‘Drag Race France Live’: spettacolo colorato con 10 regine della prima stagione di Drag Race France, in tournée in tutta la Francia. Nice Acropolis, Esplanade Kennedy 1 (più info)

21.00. Festival della Chitarra Acustica 2022 (ultimo giorno): concerto di Badi Assad. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)





DOMENICA 30 OTTOBRE



SANREMO



8.00. 1° HBrun, heart & brain run: corsa a scopo benefico con l’intento di avvicinare le persone allo sport per contrastare le malattie cardio-vascolari con percorso ad anello di 9,5 km sulle alture sanremesi, attraverso sentieri suggestivi e storiche mulattiere. Partenza e arrivo in Piazza Borea D’Olmo (regolamento)

16.30. Nell’ambito del ventennale del Club per l’UNESCO di Sanremo, concerto celebrativo a cura della Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori ‘Note Libere’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero

17.00. Arrivo e Cerimonia di premiazione del 39° Campionato invernale West Liguria 2022/2023 - Trophee Grimaldi Presso lo Yacht Club Sanremo (più info)

IMPERIA

9.30. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Camminata tra gli Ulivi’ con partenza dal Circolo Manuel Belgrano a Costa d’Oneglia

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, inaugurazione mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. Piazza Dante (da mercoledì a domenica, fino al 6 novembre)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

17.00. Per ‘Aspettando il Centenario’, ‘Alinosi Heaven’: concerto Gospel a cura del Coro della Schlosskirchc Fricdrichshafen. Oratorio di San Pietro

BORDIGHERA

10.00. Mostra fotografica dal titolo ‘Un libro, una descrizione, un'immagine. Omaggio alla Liguria’ promossa da Italia Nostra, Istituto Studi Liguri, Museo e Biblioteca Bicknell e l’associazione Ponente Ambiente Cultura (PAC). Biblioteca Bicknell, fino al 17 novembre

CERVO



10.30. Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi: Pino Petruzzelli è protagonista della passeggiata teatrale itinerante gratuita alla scoperta del Parco del Ciapà ‘La via degli alberi’ (h 10.30) + alle 14.30, degustazione di olio di oliva a cura dell’Organizzazione Assaggiatori Liguria + alle 16, visita all’antico frantoio del centro storico, alla quale seguirà degustazione di prodotti tipici in collaborazione con la ‘Divina Commedia’ di Gerry Fornarelli

ENTROTERRA



8.30. Camminata tra gli olivi (l’orario di partenza varia da paese e paese) organizzata dall’Associazione Nazionale ‘Città dell’Olio a: Bajardo, Castel Vittorio, Ceriana, Cervo, Chiusavecchia, Diano Arentino, Diano Castello, Imperia, Pieve di Teco, Taggia (tutti i dettagli a questo link)

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (ultimo giorno), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (ultimo giorno)

CASTEL VITTORIO

8.30. Mattinata in compagnia alla scoperta del territorio e del paesaggio olivicolo a cura del Comune assieme alla Proloco, in collaborazione con l’associazione nazionale Città dell’Olio. Partenza da Piazza XX Settembre e ritorno nel centro storico del paese con degustazione di olio di montagna e prodotti tipici locali, info e prenotazioni 335 5207833

CERIANA



9.00. Mercatini artigianali in Piazza Marconi

14.00. Festa de Rustìe, o Festa della Castagna, con degustazione di numerosissime specialità a base di castagna (caldarroste, castagnaccio, frittelle di castagna, birra alla castagna e tante altre ancora) + Musica live con i ‘Cavalli di Battaglia’. Piazza Marconi

CIPRESSA



20.00. Halloween party in piazza del paese



DOLCEACQUA

9.00-18.00. Mercatino del Biologico con prodotti tipici sia locali che delle zone limitrofe. Piazza Mauro (centro storico) e Piazza Garibaldi

10.00. L’associazione SportActive organizza una camminata a suon di musica con visita del Borgo e del Castello dei Doria, inclusa una degustazione dei prodotti tipici tra cui il Rossese di Dolceacqua. Partenza da Piazza Mauro, ma non dimenticarti di prenotare la tua cuffia Bluetooth

15.00. ‘Blufit® Camminata Halloween’: visita guidata ai siti di maggior interesse storico come il Ponte Vecchio, la Parrocchiale di Sant’Antonio Abate e il Castello Doria con degustazione di Rossese e di prodotti tipici locali (12 euro). Ritrovo davanti all'Ufficio Informazioni Turistiche, info 337 1004228 (più info)

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche oltre che lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre)

17.00-19.00. Mostra CAGES di Soraya Cordaro a cura dell’associazione la clessidra, FIAB e Centimetri di anima. Spazio ‘Le prigioni di Lucrezia’, fino al 12 novembre

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA



BEAULIEU-SUR-MER

20.00. Concerto di Musiche da film con Stéphane Eliot all'organo sinfonico, Amy Christianna Blake alla voce e Yardani Torres Maiani al violino. Crypte de l'Eglise, bd du Général Leclerc (più info)

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

NICE



8.00. Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes con partenza dalla Promenade des Anglais e arrivo in Boulevard de la Croisette Cannes (più info)

15.00. ‘Piaf! The show’: il racconto della carriera della cantante Edith Piaf attraverso i suoi brani indimenticabili in una scenografia originale e proiezioni di immagini inedite di Edith Piaf mai pubblicate prima. Conservatorio Regionale di Nizza, av de Brancolar 127 (più info)



