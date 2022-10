Tiro con l'Arco: belle giornate di sport e amicizia a San Bartolomeo al Mare

In questo fine settimana presso la palestra comunale di San Bartolomeo al Mare gli arcieri San Bartolomeo hanno organizzato due gare indoor valevoli per la qualificazione ai campionati italiani 2023.

"Sabato si è svolto il trofeo giovedì San Bartolomeo. I nostri ragazzi si sono ben comportati. Nella divisione olimpica ragazzi maschile quarto posto per Alessio Cioria, tra le allieve primo posto per Valeria Prette. Tra le giovanissime arco nudo primo posto per Giulia Demarchi che era alla sua prima gara. Domenica nella stessa palestra si è svolto il trofeo amicizia, dedicato alle classi senior e master.

Nella divisione olimpica master quarto posto per Cesare Argento e quinto per Heger Roberto, che torna alle gare dopo 27 anni ed è stato il presidente degli arcieri gialloblù per 40 anni. Nella divisione compound master terzo posto per Dario Cosentino, quinto per Vittorio Pasqualotto e ottavo per Cesare Argento.

La squadra compound master si classifica al secondo posto. Nella divisione arco nudo primo posto senior femminile per Lucia Lenzi. Tra i master secondo posto per Maurizio Gabrielli, terzo per Cesare Prette, quinto per Beppe Capalbo, sesto per Davide Piana. La squadra master si è classificata al primo posto.

Un ringraziamento ai direttori dei tiri delle due gare, Beppe Capalbo alla gara giovanile di sabato e Salvatore D'Amico, attuale presidente degli arcieri gialloblù, alla gara di domenica".