Ricca di novità l'11ª edizione della Ronde Valli Imperiesi in programma il 19 e 20 novembre prossimi

Iscrizioni aperte alla Ronde Valli Imperiesi 2022, giunta quest’anno alla sua undicesima edizione ed in calendario il 19 e 20 novembre prossimi ad Imperia. Si potrà aderire alla manifestazione, organizzata dalla Scuderia Imperia Corse, fino al 16 novembre tramite l'apposita sezione nel portale della gara.

Ultimo appuntamento del calendario ligure 2022, l'11^ Ronde Valli Imperiesi sarà articolata su 206,92 km totali, 42,40 dei quali relativi ai quattro passaggi sulla prova speciale "Guardiabella" (da Aurigo a Caravonica) che, rispetto alla scorsa edizione, è stata allungata di 300 metri. La gara scatterà domenica 20 alle ore 06.46 da Imperia Calata G. B. Cuneo, Banchina Portuale di Oneglia, dove si concluderà alle ore 15.22.

Oltre alla prova speciale allungata, l'11^ Ronde Valli Imperiesi presenta altre interessanti novità. Ci sarà, infatti, il ritorno della cerimonia inaugurale del rally nella giornata di sabato, con le auto che sfileranno per le vie della città, partendo dal porto di Oneglia per poi dirigersi verso Porto Maurizio e la sua centrale Via Cascione dove, grazie all’iniziativa dei commercianti e del CIV di Porto Maurizio, verrà allestito un rinfresco ed un controllo a timbro. Per gli appassionati sarà l’occasione di poter ammirare da vicino le auto ed i piloti, in attesa della sfida prevista il giorno dopo nell’entroterra, nei comuni Aurigo, Caravonica e Borgomaro.

Sfida agonistica che, oltre a decretare chi, nell'albo d'oro della manifestazione, succederà a Luca Pedersoli e Anna Tomasi, i vincitori della scorsa edizione con la Citroën DS3, tributerà anche la 1^ edizione del Trofeo "N2 by 3F Competition", un singolare confronto tra i piloti della classe N2, realizzato con la collaborazione di Luca Fidale, Presidente della Scuderia dei Fiori, che, nell'ambito di quella categoria, premierà i primi 3 equipaggi classificati, l'equipaggio che realizzerà il miglior tempo assoluto e quello che, nel corso della prima prova speciale, farà l’inversione più spettacolare al Colle San Bartolomeo.

Il rally sarà seguito da Primocanale, l’emittente televisiva genovese, in collaborazione con l’organizzazione. Per ulteriori informazioni si può consultare il portale dell’organizzazione, https://www.scuderiaimperiacorse.it/ oppure inviare una e-mail a scuderiaimperiacorse@gmail.com o seguire i profili social Facebook ed Instagram della Scuderia Imperia Corse.