Pallamano, inizia il campionato nazionale under 17: l'Abc Bordighera batte il San Martino Siccomario (Foto)

E' iniziata alla grande la stagione dell'Abc Bordighera che oggi ha affrontato la prima partita del campionato nazionale under 17 maschile. I ragazzi sono scesi in campo al Palazzetto dello Sport di Bordighera dove hanno affrontato e battuto il San Martino Siccomario, proveniente dalla provincia di Pavia.

La squadra bordigotta ha infatti vinto per 23-13 l’incontro valido per la 1^ fase del girone B 2022-2023. "Vittoria mai in discussione, gli schemi provati in allenamento sono stati applicati nel modo giusto sia in difesa che in attacco, anche se qualche sbavatura è da migliorare. La preparazione atletica, fin qui fatta, ha permesso di giocare tutta la partita senza affanni" - commenta l’Abc Bordighera alla fine della partita – “Ottima anche l'integrazione degli atleti provenienti dal Ventimiglia, gli allenatori sono riusciti a far turnare tutti gli atleti. C’è stata pure una buona affluenza di pubblico e, inoltre, l'organizzazione ha funzionato a dovere".

Il prossimo impegno sarà sempre a Bordighera tra quindici giorni contro il Ferrarin Milano.

Abc Bordighera: Alija Christian, Anfosso Simone, Anfosso Matteo, Balduzzi Alessandro, Bellan Valerio, Ferrari Mattia, Filippi Simone, Galant Daniel, Galipò Jonathan, Hafed Asheni Awsman, Spolverini Riccardo Luigi. Staff: Giribaldi Sergio, Dall'acqua Andrea, Sassone Francesco.