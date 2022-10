Pallacanestro: in Serie D Regionale il Bvc Sanremo perde in casa ieri sera con il Follo 77-87

Campionato basket Serie D Regionale – terza giornata

Bvc Sanremo – Follo 77-87 (23-27, 41-50, 59-63)

Bvc Sanremo: Markishiq D. 25, Gallo 4, Tacconi Davide 21, Deda 2, Genovese 12, Gastaud, De Febis 13, Della Rosa, Barri. Coach: Alessandro Deda.

Follo: Cima 4, Rocchi 10, Preci 7, D’Imporzano 14, Salvia 5, Di Benedetto 8, Cozma 7, Pizzanelli 16, Albanesi 5, Oddone 4, Adamo 7. Coach: Alessandro Lerici.

Un buon Bvc Sanremo ha perso in casa sabato sera con il Follo al termine di una partita giocata a viso aperto e con buone percentuali di tiro da entrambe le formazioni, a dire il vero non impeccabili in fase difensiva. Il risultato è stato in forse fino all’ultimo minuto ed è stata decisiva la maggiore precisione dal tiro da tre della compagine spezzina.

“Peccato per la sconfitta, ma siamo rimasti in corsa fino all’ultimo. Certamente la nostra difesa è rivedibile e dovremo lavorare molto in allenamento su quest’aspetto” dice il presidente/allenatore/giocatore Alessandro Deda, peraltro vittima di un serio infortunio alla spalla negli ultimi minuti dell’incontro.