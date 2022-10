Calcio, Promozione. Ospedaletti superato di misura dal Serra Riccò, Espinal: “Grande primo tempo, è mancato un pizzico di esperienza in più per sbloccare il risultato”

Bene per la prestazione, peccato per il risultato. L’Ospedaletti torna da Serra Riccò consapevole di aver portato in campo una buona organizzazione di gioco ma con una sconfitta 1-0 che non smuove la classifica.

Nella prima frazione gli orange hanno dominato il gioco schiacciando l’avversario nella propria metà campo. Tante le azioni, su tutte le occasioni per Schillaci e Cassini, ma nessuna ha portato alla rete del vantaggio.

E così all’inizio del secondo tempo, a pochi secondi da un rigore plateale non concesso all’Ospedaletti per fallo in area su Alasia, il Serra Riccò confeziona l’azione della rete decisiva segnata di testa da Lobascio.

Gli orange sono poi riusciti a tenere il controllo del gioco specie dopo l’espulsione di Monarda per fallo di reazione. Diverse le occasioni che, però, non hanno portato alla rete del pari.

“Un grande primo tempo, abbiamo interpretato benissimo la partita creando anche alcune occasioni - commenta Espinal al termine della partita - siamo stati un po’ sfortunati e anche poco cattivi, ci vuole quel pizzico di esperienza e non siamo riusciti a sbloccare il risultato. Nel secondo tempo la partita è stata più equilibrata ed è venuta fuori la loro qualità, hanno fatto un bel gol e poi si sono chiusi quando sono rimasti in dieci. Li abbiamo schiacciati, ma senza fare gol. Rimane una buona prestazione contro una squadra forte”.

LE FORMAZIONI



Ospedaletti: 1 Brizio, 2 Martini (16 Russo), 3 Ferrari, 4 Calvini (18 Calderone (19 Sabre)), 5 Costo, 6 Negro, 7 Cassini, 8 Alemanno, 9 Alasia G., 10 Schillaci, 11 Manno (15 Barbagallo)

A disposizione: 12 D’Alessandro, 13 Alasia A., 14 Saih, 17 Ramella

Allenatore: José Espinal



Serra Riccò: 1 Bulgarelli, 2 Valcavi (14 Esposito), 3 Monarda, 4 Garibaldi, 5 De Mattei, 6 Iraci, 7 Spatari (19 Spallarossa), 8 Preti, 9 Lobascio, 10 Ilardo (20 Robotti), 11 Draghici (16 Ranasinghe)

A disposizione: 12 Firpo, 13 Ansaloni, 15 Campaner, 17 Martuffo, 18 Fossa

Allenatore: Massimo Repetti

Arbitro: Sig. Giovanni Tanzella (La Spezia)

Assistenti: 1° Sig. Viktor Trajanovski (Novi Ligure); 2° Sig. Daniele Pistis (Genova)

Ammoniti: Martini, Ferrari, Calvini, Costo, Negro, Spallarossa, Ranasinghe

Espulso: Monarda



Marcatori: 49’ Lobascio