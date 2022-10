Calcio, Polisena-show al 'Ciccione': l'Imperia travolge la Voltrese per 6-2

IMPERIA – VOLTRESE 6-2 (19’,26’, 78’ Polisena, 58’ Jebbar, 90’ Cernaz, 94’ Fatnassi – 45’ rig. Nelli, 80’ Bianchino)

IMPERIA – Cella, Ravoncoli, Plando, Sancinito, Guida, Taddei (90’ Morchio), Melandri (53’ Jebbar), Giglio cap., Polisena (83’ Fatnassi), Campelli (60’ Cernaz), Bourkaa(69’ Ordisci)

VOLTRESE – Secondelli, Fontana (62’ Bruno), Severi, Bianchino, Garbini, Vetura, Greco, Moretti (53’ Ferrari), Nelli (77’ Tracanna), Tussellino (73’ Matzedda), Guarco

Ammoniti: Guarco, Greco (V), Lupo (all.Imperia)

L’Imperia travolge la Voltrese per 6-2, con Antonio Polisena grande protagonista e autore di una tripletta.

Tre gol in cinque occasioni: è questo il favoloso score di Antonio Polisena che mette a referto le prime marcature in campionato. Al terzo minuto, Secondelli con un miracolo istintivo risponde al centravanti neroazzurro che poi si prende la scena grazie agli assist dello scatenato Campelli.

Prima svetta sul cross del ‘10’ poi si inventa una meravigliosa rovesciata per l’immediato raddoppio: un gesto che vale il prezzo del biglietto.

I ritmi si abbassano e la Voltrese prova a rispondere trascinata dall’imperiese Paolo Bianchino che ha indossato la casacca neroazzurra nelle giovanili. Il centrocampista viene travolto in area da Plando, intorno alla mezz’ora, ed il rigore appare evidente ma non per l’arbitro Mazzoni. Il direttore di rigore invece indica il dischetto per un contatto più veniale, allo scadere del tempo: ancora Plando, in ritardo, spintona Banchino in area. E i gialloblu accorciano le distanze con Nelli.

Nella ripresa, prosegue il Polisena-show inframezzato dalla rete di Jebbar che, di testa, insacca la sponda di Taddei. Poi l’attaccante abruzzese fa la magia sulla bandierina ed entra in area dove serve Bourka che mastica il tiro, Polisena è lì e insacca. E’ tripletta e porta a casa il pallone.

Nonostante il poker, gli ospiti provano a farsi ed è proprio Bianchino a dimezzare lo svantaggio e spaventano la difesa di casa.

Nel finale, l’Imperia va ancora due volte in rete mettendo in ghiaccio i tre punti: prima Cernaz e poi Fatnassi portano a 22 le reti totali segnate in campionato. Neroazzurri sempre all’inseguimento dell’ Albenga capolista.