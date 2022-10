Calcio a 5, Coppa Italia regionale di serie C. L'Airole perde ma passa il turno come seconda del girone A

Prima sconfitta stagionale per l’Airole FC nella terza ed ultima giornata del girone A della Coppa Italia di serie C di calcio a 5 della Liguria. Al campo sportivo di Castellaro infatti le viverne hanno ceduto per 8-5 ai padroni di casa del Taggia dovendosi così accontentare del secondo posto nel girone che consente comunque il passaggio al turno successivo che verrà però giocato col fattore campo a sfavore venerdì prossimo ad Imperia.

Al cospetto dei giallorossi l’Airole, obbligato a vincere per ottenere il primo posto, ha sfoderato una grande partenza portandosi sul 2-0 grazie alle reti di Vincenzo Gullace e Joel Valenti servito da Fabio Casellato al termine di una bella azione. Al momento favorevole dei biancoverdi, che coglievano anche una traversa con Marco Foti, reagiva però il Taggia con l’immediata rete dell’1-2 preludio al blackout ospite sul finire del primo tempo che si chiudeva coi padroni di casa in vantaggio per 3-2.

Il Taggia protagonista ancora ad inizio ripresa si portava sul 5-2 temporaneamente stoppato dal break di Marco Foti, su assist di Cristian Crucitti, che precedeva però ancora due reti giallorosse fino al risultato di 7-3. Era quindi nuovamente Foti, alla sua prima fascia da capitano nella ripresa a causa della squalifica di Davide Trama e dell’infortunio di Christian Biancheri a fine primo tempo, a cercare di riaprire i giochi con un gran diagonale su assist di Filippo Caramello Canzone che però veniva subito annullato dall’8-4 tabiese.

Il risultato di 8-5 era infine timbrato da Roberto Amedei e relegava i biancoverdi al secondo posto finale del girone A vinto proprio dal Taggia. Taggia e Airole affronteranno ora i quarti di finale in gara singola rispettivamente in casa con la Spotornese ed in trasferta a Imperia per contendersi un posto alle final four della fase regionale di Coppa Italia di serie C.