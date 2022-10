7 atleti del Judo Sanremo Kumiai a Roma alle finali nazionali del 5 e 6 novembre

Nella giornata di ieri presso il palazzetto dello sport di Arenzano-Genova si sono svolte le qualifiche regionali della Liguria di judo per accedere alle finali nazionali che si terranno il 5 e 6 novembre presso il Centro Olimpico di Ostia - Roma.

"Complimenti ai nostri ragazzi - si spiega nel comunicato - Federica Marini ed Erique Corneli che vincendo entrambe i loro gironi ottengono il pass per le finali nazionali. Complimenti anche agli atleti Alessandro Lupi e Lorenzo Allera che seppur mostrando impegno e determinazione non riescono ad ottenere il lasciapassare per la finale.

Alla luce dei risultati ottenuti la società Judo Sanremo Kumiai si presenta alla finale del campionato under 15 con ben sette atleti: Erik Semanjaku cat.66 kg., Leonardo Moroni e Alessio Maiano cat. + 81 kg, Cristina Meluso e Viola Mura cat. 44 kg., questi atleti qualificati di diritto poiché primi nella ranking list nazionale, a cui si aggiungono Erique Corneli cat.- 81 kg., e Federica Marini cat. 44 kg., Vincitori delle qualifiche regionali.

I dirigenti e tecnici della società di Judo Sanremo Kumiai nella persona di Nino Scalzo, Andrea Scalzo, Ettore Guarnaccia e Giuseppe Mastrorillo soddisfatti dei risultati ottenuti, immediatamente riprenderanno regolarmente gli allenamenti che saranno intensi e faticosi per portare i rappresentanti delle società Sanremese a confrontarsi nella finale con l'aiuto di tutti i tesserati agonisti che frequentano il tatami Sanremese".