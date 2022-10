L'ingloriosa fine della dinastia ottomana. Una pagina di Storia scritta a Sanremo nel 1926

Che i grandi appuntamenti della Storia siano non di rado di casa a Sanremo, con la presenza in città di molti dei protagonisti della vita pubblica internazionale, è cosa nota. Di uno di tali eventi, l'ingloriosa parabola finale della dinastia ottomana consumatasi proprio nel centro matuziano, ho già avuto modo di parlare in precedenti occasioni.

Tornare, però, in qualche modo, sull'argomento per un più compiuto approfondimento degli ultimi giorni del Sultano Maometto VI, anche alla luce delle vicende che interessano la stessa Turchia contemporanea, non appare fuori luogo.

Il soggiorno a Sanremo dell'illustre personaggio in esilio fu travagliato e si svolse prima a Villa Nobel e infine a Villa Magnolie, già occupata da altre teste coronate e rispettivi seguiti. Dopo la proclamazione della Repubblica laica di Kemal Ataturk, (oggi si assiste in Turchia al percorso inverso sotto l'egida della fratellanza musulmana in salsa neoottomana) gli anni in Riviera dell'ex sovrano non furono certo dei più rosei, anche per circostanze poco chiare emerse in seno alla sua stessa corte, a causa di dissapori tra alcuni dignitari sfociati in un tragico omicidio quando il Sultano e la sua corte erano ancora a Villa Nobel prima di trasferirsi appunto a Villa Magnolie.

Sul misterioso episodio non si mancherà di tornare in altro momento. Gli ultimi anni della vita terrena di Maometto VI a Sanremo e gli sviluppi successivi alla sua morte furono così movimentati che l'erede della Sublime Porta venne inseguito, anche dopo il decesso (registratosi a Villa Magnolie il 15 maggio 1926), da una folla di creditori che tentarono persino di ottenerne il sequestro della bara con la salma per rivalersi degli ingenti debiti contratti in vita: d'altra parte la stessa Autorità Giudiziaria di Sanremo, alla quale si erano rivolti i creditori, aveva posto sotto sequestro cautelare oggetti della villa per un ammontare di 30 mila lire, mentre il debito ascendeva a 150 mila euro, e posto anche i sigilli allla stessa villa. In uno specifico rapporto, tuttavia, il sottoprefetto di Sanremo aveva dichiarato che il Sultano non disponeva effettivamente di risorse per fronteggiare i debiti e invitava i creditori ad astenersi da gesta inconsulte. Il Ministero dell'Interno sempre sulla medesima spinosa questione aveva rappresentato alla Prefettura " ... l'inopportunità ed inutilità", più che comprensibile in quel momento, di una richiesta da parte del Regno d'Italia al nuovo governo turco di saldare i debiti dell'ex Sultano, considerato l'attuale diverso indirizzo politico vigente ormai in quel Paese. Al contrario le spese del trasporto funebre restavano senz'altro a carico dello Stato Italiano: circostanza, quest'ultima, confermata dal Console Generale d'Italia a Nizza. Su questo amaro capitolo conclusiva i documenti e i giornali dell'epoca, ma soprattutto i rapporti delle autorità di pubblica sicurezza, riportano di quali e quante misure siano state assunte per evitare turbative dell'ordine pubblico, alla morte di Maometto VI, al fine di assicurare un tranquillo viaggio via ferrovia da Sanremo a Trieste del feretro dell'ex monarca. E ciò non solo per evitare assalti dei creditori ed altre manifestazioni ostili, ma anche per accompagnare ordinatamente (e riservatamente vigilare) il mesto trasporto, tolto da esso ogni simbolo di cristianità, Croce Rossa compresa, che potesse risultare in contrasto con la fede islamica del defunto. In proposito i carabinieri erano stati allertati per controllare l'evolversi della situazione ed impedire il verificarsi di incidenti lungo il percorso.

La Regia Prefettura di Imperia era stata ad un tempo pregata dal Ministero dell'Interno di adottare altre eventuali misure in caso di necessità. Un fonogramma della Legione Carabinieri di Genova informava al riguardo la stessa Regia Prefettura che il carro funebre sarebbe partito alle 13,00 del 15 giugno 1926 da Villa Magnolie, attraversando via Cavallotti, via Ruffini e via Roma, per imbarcarsi sul diretto di Genova in partenza da Sanremo alle 14, 22 alla volta di Trieste per poi raggiungere per mare Beyrouth. L'informativa dei carabinieri confermava inoltre l'impegno dei militari di proseguire le indagini sullo squallido fatto di cronaca nera riguardante l'omicidio commesso durante il precedente soggiorno a Villa Nobel di Maometto VI, come sopra ricordato, che avrebbe coinvolto l'aiutante di campo del Sultano, colonnello Zeka Bey Zekeria.