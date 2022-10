Sanremo: atti vandalici contro la sede della Croce Rossa, solidarietà dell’assessore regionale Marco Scajola

L’assessore regionale Marco Scajola interviene in merito all’attacco vandalico subito dalla Croce Rossa sanremese. “Un gesto vile, che va condannato", afferma Marco Scajola, che prosegue: ”La mia solidarietà va al Presidente Ettore Guazzoni e a tutti gli operatori e volontari, che quotidianamente svolgono un ruolo fondamentale per la salvaguardia della nostra salute ed il supporto delle fasce deboli della popolazione. Mi auguro che certe situazioni non si ripetano”.