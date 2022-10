La casa della canzone d’autore apre le porte a Claudio Baglioni: “Il Tenco è galantuomo” (foto e video)

L’edizione numero 45 del Premio Tenco va in archivio con un’ultima serata all’insegna della storia. Sul palco dell’Ariston nel giro di qualche minuto sono saliti Claudio Baglioni e Fabio Concato, due colonne della canzone nazionale, due testimonianze dell’interpretazione in musica delle emozioni che accompagnano una vita intera. L’amore, il desiderio, la perdita, il passare del tempo, la fine. Il pubblico del Tenco ha avuto davanti uno spaccato di storia musicale racchiuso in un concentrato live.

Baglioni ha deliziato il proprio pubblico con un’ora di set, un viaggio dagli esordi ai brani più conosciuti; Concato ha condiviso con la platea del Tenco la gioia per i 40 anni di “Domenica bestiale” per poi dare un saggio della propria canzone in purezza.

E poi la dolce delicatezza di Erica Mou e il viaggio attorno al mondo con Bénabar e Djelem Do Mar, il riconoscimento a Jurij Ševcuk, il cantautore russo che ha rinunciato alla cerimonia per il Premio Yorum nel timore di ripercussioni in patria e di un possibile esilio. A fare da cardine la sapiente conduzione di Antonio Silva e l’incontenibile fulgido genio di Morgan.



Si chiude così la 45ª edizione del Premio Tenco, quella dei 50 anni del Club, quella del ritorno a una attesa normalità dopo due anni complessi. Il Tenco è vivo, il Tenco è attento ai cambiamenti, il Tenco continuerà a esserci. Appuntamento al prossimo anno.