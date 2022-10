Sono 657 i nuovi positivi al Covid in Liguria, 111 in provincia di Imperia

Sono 657 i nuovi positivi al Covid in Liguria , dei quali 111 in provincia di Imperia , 99 nel savonese, 256 a Genova e 122 a La Spezia. Il dato emerge a fronte di 5.151 tamponi effettuati, dei quali 777 molecolari e 3.368 antigenici rapidi.

Invariato il numero regionale dei pazienti covid ricoverati, 250 (-1) e di questi 9 in terapia intensiva. In Asl 1 Imperiese ci sono 36 persone ricoverate (-1) rispetto a ieri e di queste nessuna si trova in terapia intensiva.