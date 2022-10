Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 23 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 23 OTTOBRE



SANREMO



9.00-19.00. Mercatino delle Pulci con bancarelle di quadri, biancheria, pizzi, accessori, mobili, vecchi attrezzi, libri, fumetti e tanti altri oggetti ai quali dare una nuova vita. Piazza Don Lombardi a Bussana

9.00. Sanremooutdoor: Workshop per tour operators ed operatori con escursioni, visite sul territorio e sessioni di lavoro dove i tour operators provenienti da tutta Europa incontrano chi offre soluzioni incoming legate all’outdoor. Teatro del Casinò (i dettagli a questo link)

10.00. Royal Golf Challenge 2022 Gara individuale – 36 buche – Stableford. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo (i dettagli a questo link)



12.00. Castagnata al Circolo Acli Poggio: Servizio cucina e bar e caldarroste + intrattenimento musicale a cura di Francesca



14.30. Castagnata e vino rosso a cura del Circolo Ricreativo Bussanese + animazione per bambini. Piazza Chiappe della frazione di Bussana

21.00. ‘The Look of The Year’: serata finale del concorso internazionale per modelle e modelli. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA



9.00-20.00. ‘Natura & Benessere’: artigianato ecologico, bio alimenti, officine erboristiche, florovivaismo, agri natura, arte. Porto Maurizio, fino al 23 ottobre



9.00. Passeggiata Porto Maurizio – Oneglia di 5 Km con un tempo di percorrenza di 3 ore circa a cura del Gruppo ‘11 Comuni per Imperia’ alla riscoperta di alcuni aspetti e paesaggi della storia e della cultura del territorio. Partenza da Piazza Duomo con tappe: Parasio, Foce, Manna, borgo Peri e arrivo in calata Cuneo. Prenotazione al numero 339 2077479



13.00. Polentata autunnale in Piazza San Bernardo in frazione Moltedo, prenotazione al 348 5168784

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi



17.00. Presentazione libro ‘11 storie di resistenza, 11 anni della Turchia’ del videomaker, fotografo e giornalista freelance Murat Çinar + Aperitivo. Csa ‘la talpa e l'orologio’ in regione Barcheto (più info)



17.00. Nell’ambito dell’evento ‘Natura & Benessere’, incontro con Valerio Rossi Albertini, fisico e ricercatore, noto volto televisivo. Albertini presenta il sui ultimo libro ‘Un pianeta abitabile, come salvare il mondo cambiando il nostro modo di viverlo’ (Longanesi). Intervista condotta da Giulio Geluardi (La Stampa) + concerto con i Sinafè: pianoforte, sax e voce di Francesca Pilade. Piazza Fratelli Serra

BORDIGHERA



16.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.30. Lo psicologo e scrittore Fulvio Rombo presenta il suo ultimo romanzo ‘Ayahuasca’ edito da Golem. Dialoga con l’autore il prof. Nanni Perotto, autore e docente presso il Liceo Aprosio di Ventimiglia. Letture e interpretazioni teatrali a cura di Federica Fruet ed Enrico Farinetti. Ex chiesa Anglicana Centro Culturale Polivalente, ingresso libero

18.00-19.30. Ultimo giorno della mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8



TAGGIA



14.00. 3ª Festa della Castagna di Levà: Caldarroste + concerto di beneficenza. Parcheggio Lentisco in Via San Francesco

DIANO MARINA

6.45. La ‘Gravellata' del Golfo Dianese 2022 - 2° Trofeo Sergio Poggi’: 3 percorsi non competitivi (San Bartumè: 33 km; De Dian: 55 km; I'Mcycle: 70 km) attraverso tutto il territorio dell'entroterra dianese, aperta alle bici gravel, mountain bike e E-Bike, organizzata dall'Asd Dianese. Ritrovo all’Expo Village (più info)

SAN BARTOLOMEO AL MARE

14.00. Prima edizione della Castagnata di Chiappa: pomeriggio all'insegna del relax e del divertimento per tutta la famiglia con musica latina e popolare a cura della Karibe Band. Piazza Sottana della frazione di Chiappa



CERVO



14.30. Escursione al tramonto e aperitivo sociale: escursione seguendo il ‘Sentiero Liguria’ e un tratto iniziale dell'anello Rosso del Ciapà, accompagnati da istruttori trekking CSEN. Ritrovo in Piazza al Castello, info 351 1643421

ENTROTERRA



BAJARDO

10.00. Mercatino Profumo di carta: i libri nuovi ed usati, case editrici indipendenti, arti e mestieri... di carta (strade del paese) + dalle ore 15 castagnata collettiva accompagnata dal vin brulé

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche oltre che lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



PIGNA



12.30. 4ª Castagnata al Rifugio Gola di Gouta (stracotto con castagne, polenta con costine e salamelle, rostelle abruzzesi, caldarroste). Località Gouta, info +39 3294939978

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

16.00 & 19.00. 33ª edizione degli SPORTEL Awards 2022: tre giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 24 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Apoteosi della danza’: concerto sinfonico con Stanislav Kochanovsky (direzione d'orchestra), Valeriy Sokolov (violino). In programma: Stravinsky e Khatchatourian. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Il Salone del Matrimonio con la partecipazione di più di 100 espositori. Palais des Congrès Nice Acropolis Congrès Nice Acropolis (più info)



Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate