Pallamano, l'Abc Bordighera è pronto per il campionato nazionale under 17

L'Abc Bordighera è pronto per il campionato nazionale under 17. Domani alle 11 i ragazzi scenderanno in campo al Palazzetto dello Sport di Bordighera per affrontare il San Martino Siccomario. La squadra bordigotta quest'anno partecipa infatti alla 1^ fase del girone B 2022-2023 dove dovrà affrontare San Martino Siccomario, Vigliano Biella, Crenna Varese, Ferrarin e Vigevano. Oltre al campionato italiano, la stessa formazione affronterà anche il campionato dipartimentale francese.

“E’ un impegno non indifferente sia dal punto di vista economico che logistico, perché gli spostamenti sono importanti. Alla fine del campionato verranno organizzati i playoff. Nel nostro girone vi sono le regioni Piemonte, Lombardia e Liguria. Ogni regione porterà quattro squadre che dovranno affrontare altre squadre per arrivare alle sedici finalissime" - dice Alex Di Gozzoli, dirigente dell’Abc Bordighera - “La novità di quest’anno è che è nata una collaborazione con la Pallamano Ventimiglia, la quale ci ha dato in prestito quattro giocatori dell’under 17. È una sinergia che potrà fare bene al movimento perché la pallamano essendo un gioco minore, se non ci sono queste collaborazioni, rischia di perdersi. Da Ventimiglia a La Spezia vi sono solo quattro società di pallamano mentre da qui fino a Tolone, in Francia, ci sono ben dodici società e infatti nel campionato dipartimentale il nostro girone è da dodici. Il campionato inizierà il 12-13 novembre. I tecnici che seguiranno la squadra sono Sergio Giribaldi, Andrea Dallacqua e Francesco Sassone”.

Una collaborazione per le femmine è nata anche con la Pallamano San Camillo di Imperia per far sì che le ragazze possano partecipare al campionato dipartimentale francese, che inizierà a novembre. "Il San Camillo ha diverse giocatrici con cui farà anche il campionato italiano. Ringraziamo gli sponsor che ci danno sempre una mano, soprattutto per l’under 17 e per l’inclusione sociale. Ci sono dei ragazzi che nelle famiglie hanno difficoltà nel pagare la quota e così gli sponsor intervengono per sostenere le loro quote. Il loro aiuto è fondamentale perché ci permette di sopravvivere” - fa sapere Di Gozzoli - “Questi ragazzi li abbiamo recuperati dalla vecchia gestione mentre il settore giovanile è figlio della nuova gestione. Erano in nove e ora sono, con le ragazze, in sedici”.

“Per il settore giovanile siamo partiti da zero e forse quest’anno riusciremo a tesserare una quarantina di ragazzi grazie anche al lavoro dello staff, composto da Stefania Conte, Manuela Gagliolo, Patrizia Bastianelli, Agata Liotta e Nadia Gisele Tocci, che è una ragazza argentina che giocava a pallamano in serie A, che si è resa disponibile ad aiutarci dopo aver scoperto che lo sport che amava veniva praticato anche a Bordighera, dove si è appena trasferita, dà così una mano con i più piccoli. Al gruppo, ogni tanto, si aggiunge anche l’esperienza di Luciano Martin mentre il preparatore atletico è Walter Laura. Lo staff si occupa delle leve baby-hand, under 9, under 11 e under 13 maschili e femminili. Al momento giocheranno solo in Francia" - dichiara il dirigente dell'Abc Bordighera- "Sotto ai 13 anni fanno squadre miste invece dai 13 anni in su vengono divisi in maschile e femminile. Con la nuova società abbiamo ‘ripescato’ i veterani. Al momento gli over hanno iniziato ad allenarsi, quest’anno potrebbero partecipare, se raggiungono il numero necessario, ai tornei promozionali in Francia, che sono amichevoli aperte a tutti”.

L'Abc Bordighera si allena il martedì e il giovedì alla palestra Conrieri, il mercoledì al Palazzetto dello Sport e il venerdì all’Andrea Doria di Ventimiglia, ma solo gli under 17.