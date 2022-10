Gran torneo solidale a Camporosso, il sindaco Gibelli: "Grande partecipazione all'evento benefico a favore dell'Aismac" (Video)

Camporosso, sabato scorso, ha ospitato la prima edizione del torneo solidale a favore dell'Aismac, Associazione Italiana Siringomielia e Arnold Chiari. L’evento sportivo e solidale è andato in scena nella struttura dell’Unione Sportiva Camporosso, in via Kennedy.

“Si è trattato di un torneo benefico organizzato dall’Unione Sportiva Calcio di Camporosso con il patrocinio del Comune e con la collaborazione dell’Aismac, che è un’associazione per una malattia rara, che ha visto la partecipazione di tantissimi atleti soprattutto di giovani ragazzi" - commenta il sindaco di Camporosso Davide Gibelli - “Sono stati circa 110 i partecipanti, inoltre un nutrito pubblico, che ha preso parte all’evento, ha contribuito a sostenere l’iniziativa nei confronti dell’Aimac ma soprattutto a diffondere e informare su questa malattia. È stata una giornata importante per dare voce e sostenere la prima associazione italiana delle persone affette da malformazione di Chiari e Siringomielia. Grazie agli organizzatori ed in particolare a Pamela che ha promosso e creduto nell’iniziativa”.

Diverse squadre locali di calcio (Unione Sportiva Camporosso, Ventimiglia Calcio, Polisportiva Salesiani Vallecrosia, Polisportiva Vallecrosia Academy, Us Dolceacqua Asd e Oneglia Calcio) sono scese in campo durante la splendida giornata di sole per sostenere l’associazione che raggruppa persone affette dalla rara malattia. Un’occasione unica per sensibilizzare l’opinione pubblica su una malattia spesso lasciata in secondo piano dalla ricerca scientifica. All’evento era presente anche la Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia.