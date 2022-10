Sanremo: successo di pubblico al Centrale per il concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense

Questo pomeriggio al teatro del cinema Centrale di Sanremo, con una grande partecipazione di pubblico che ha riempito sia la platea che la galleria, si è tenuto il Concerto della Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, inserito nel quadro delle celebrazioni per il 150° Anniversario della Fondazione delle Truppe Alpine. L’esibizione ha riscosso un grande entusiasmo da parte degli spettatori. Presente anche il Sindaco Alberto Biancheri che ha introdotto l’evento ricordando la ricorrenza dei 150 anni e la storia della Fanfara.



Poi sono seguiti 90 minuti di musica con un intervallo nel quale è stato proiettato un video in ricordo del caporal maggiore degli Alpini Tiziano Chierotti nei 10 anni dalla scomparsa. Al termine tutti gli Alpini della Brigata sono stati accolti nel salone delle opere parrocchiali di San Siro per un breve rinfresco per poi ripartire alla volta di Torino.