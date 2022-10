Imperia: prosegue l'appuntamento autunnale 'Natura e Benessere', domani incontro con Valerio Rossi Albertini

L'appuntamento autunnale “Natura & Benessere” dedicato alla difesa dell'ambiente e alla tutela del verde e del paesaggio , ha esordito ieri con grande successo e consenso di opinione e di pubblico.

Con il patrocnio della Regione Liguria e del Comune di Imperia, in collaborazione con il CEA centro di educazione ambientale del Comune di Imperia e il Gruppo micologico Imperiese si propone con un programma ricco di momenti di riflessione sui cambiamenti climatici e surriscaldamento richiamando l'accordo internazionale di Parigi con incontri a tema e mostra mercato in centro città.

Grande attesa per l'incontro con Valerio Rossi Albertini (Fisico e Ricercatore e volto televisivo) domani alle 17 in Piazza Fratelli Serra per la presentazione del suo ultimo libro pubblicato dalla Casa Editrice Longanesi 'Un pianeta abitabile, come salvare il mondo cambiando il nostro modo di viverlo'. L'intervista sarà condotta da Giulio Geluardi (La Stampa). L'incontro sarà aperto gratuitamente al pubblico. Chiuderà l'evento il concerto con i Sinafè: pianoforte -sax e voce di Francesca Pilade.

La proposta nel suo complesso, è tesa a vivacizzare il centro di Porto Maurizio rivolgendosi a un vasto pubblico di appassionati del vivere all'aria aperta e della cura del verde in un momento di grande difficoltà che ci porta alla ricerca di nuovi stili di vita con ritorno alla terra e alla natura. Una proposta con positiva ricaduta di immagine sulla città con il suo retroterra, le colture dell'olivo , gli agrumeti, gli spazi ortobotanici, chiave di lettura originale di un territorio che sta profondamente cambiando.

Curiosità interessanti il Chinotto di Savona eccellenza del territorio ligure con peculiari caratteristiche olfattive e di cura della persona con la presenza in fiera della Casa madre Abaton .L'aglio nero di Vessalico un super alimento ricco di qualità curative e antiossidanti che in collaborazione con la gelateria Perlecco di Alassio è proposto su cono e infine come condimento elaborato dall'Azienda Maffone. Una visione innovativa che pur mantenendo la peculiarità di un evento su strada, offre spunti di riflessione sui nuovi stili di vita in difesa della salute e del benessere fisico.

La manifestazione sarà arricchita dalla Mostra dei funghi ed Erbe officinali-Gruppo micologico e dalla presenza straordinaria della Fotografa Naturalista pluripremiata Valentina Pulinetti che proporrà una mostra fotografica dedicata alle specie più belle del nostro patimonio botanico, immortalando la flora e la fauna in particolare del Ponente ligure. Durante la 3 giorni, gli operatori gastronomici, bar e ristoranti in centro città proporranno specialità naturalistiche.