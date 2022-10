E' tempo di "Gusta Cherasco", la manifestazione delle eccellenze ristorative, agroalimentari e turistiche [FOTO E VIDEO]

“Gusta Cherasco”: è iniziata questa mattina, con il taglio del nastro alle ore 10 alla presenza di diverse autorità locali, la 2ª edizione di una manifestazione che, dopo il successo di pubblico del 2021, viene riproposta sabato 22 e domenica 23 ottobre, per valorizzare le eccellenze ristorative, agroalimentari e turistiche della “Città delle paci” con circa 50 espositori







“Io non posso che fare i miei ringraziamenti e i complimenti a chi ha lavorato per questa manifestazione, a chi l’ha voluta fortemente a Cherasco - ha dichiarato il sindaco Carlo Davico -. Cherasco, come si sa, è una città di cultura e di arte e io penso che l’enogastronomia, come le manifestazioni come questa, siano anche loro cultura. Chi verrà a Cherasco in questi giorni, troverà una città bella e ricca di eventi, come, insieme a Gusta Cherasco, la bellissima mostra di Mirò che abbiamo inaugurato in questi giorni”.

“Ringrazio veramente tutti, perché Gusta Cherasco è nata dalla sinergia, dal voler fare squadra e oggi questa grande sinergia scende di nuovo in campo per il bene comune, per il bene della città e per il bene delle attività produttive. Fare insieme è l’unica strada maestra, perché da soli non si fa niente”, gli fa eco Umberto Ferrondi, assessore alle Manifestazioni.

Oggi, dalle ore 11 alle ore 23, e domani dalle ore 10 alle ore 21, la Piazza Arco del Belvedere diventa la “Piazza del vino e del cibo”, e il colpo d’occhio è molto interessante, tra profumi, colori e sapori che, solo a pensarci, fanno venire l’acquolina in bocca, grazie a stand che si presentano da subito molto interessanti. Lunedì 24 ottobre chiusura in grande stile con una cena nel segno della solidarietà alle ore 20.