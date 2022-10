45° Premio Tenco: Morgan e Alice riportano Battiato sul palco e la bellezza non conosce più confini (foto)

Il venerdì dedicato ai Premi Tenco ha dato forma a una serata di pura bellezza sul palco del teatro Ariston. Ieri la rassegna della canzone d’autore ha tenuto fede al proprio nome portando alta la bandiera di chi ha scritto la storia della musica.



La strada verso l’apice è stata indicata da Morgan e Alice nel loro rievocare il genio di Franco Battiato, amico comune, maestro di vita e musica. Due voci, due personalità altissime, tra le poche in grado di riportare sul palco la poesia del maestro rendendola momento indimenticabile.



Lo spirito del Premio Tenco in purezza si è poi manifestato nel live di Giorgio Conte, Pino Marino e Olden, mentre Michael McDermott ed Eileen Rose hanno portato il pubblico dell’Ariston (con tanto di striscioni) in un viaggio oltreoceano con tanto di omaggio a Tom Waits.



Oggi la 45ª edizione del Premio Tenco saluterà la città con una giornata ricca di appuntamenti dal mattino alla notte. Alle 12 nella sede del Club alla ex stazione le conferenze stampa con gli artisti; alle 15.30, sempre nella sede, la presentazione del libro “Cinquanta” di Renzo Chiesa, a seguire la presentazione del libro-mostra “Arte a 33 giri” di Vincenzo Sanfo. Alle 18 ci si sposterà nella Pigna alla chiesa di Santa Brigida per “Eileen Rose – I Premi Tenco nordamericani” con la cantautrice americana che interpreterà i brani dei Premi Tenco americani del passato accompagnata da Rich Gilbert e Riccardo Maccabruni. Alle 21, infine, l’appuntamento al Teatro Ariston per l’ultima serata con Claudio Baglioni, Bénabar, Fabio Concato, Djelem Do Mar ed Erica Mou. Non ci sarà il rocker russo Jurij Ševcuk che ha motivato così la propria assenza: “Purtroppo non siamo riusciti a venire per partecipare di persona alla premiazione. Perdonateci. È in corso una guerra. Stanno morendo esseri umani. La cultura ne soffre, quelli più in difficoltà oggi sono le persone che svolgono lavori intellettuali, sottoposte a durissime censure e persecuzioni”.