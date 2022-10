Vallecrosia, Virginia Geloso dei Salesiani Rugby convocata all’allenamento di Area nord ovest (Foto)

Domani una delle ragazze dei Salesiani Rugby di Vallecrosia, Virginia Geloso, è stata convocata all’allenamento di Area nord ovest dove vengono selezionate le giocatrici per la Nazionale Femminile di Rugby U18 in vista del prossimo 6Nazioni.

"È una grande soddisfazione (anche la sola convocazione) per una piccola squadra come la nostra che da Vallecrosia si affaccia alla Nazionale" - commenta William Campi - "Il livello è alto ma Virginia lotterà per un posto in prima fila. Virginia (classe 2005) fa parte della società da diversi anni ed è stata capitano della under 16 sino alla stagione scorsa, è un esempio di tecnica e perseveranza per tutte le compagne. La Polisportiva Salesiani Vallecrosia è orgogliosa ed è un passo avanti per tutte. Il rugby è anche femminile".