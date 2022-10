Pallanuoto, la Rari Nantes si rinforza per la A2 e accoglie a Imperia la sudafricana Pizzimbone

Rari Nantes Imperia è lieta di accogliere Ludovica Pizzimbone: portiere classe 2005 che arriva dal Sudafrica. E' il quarto rinforzo per la squadra di Paolo Ragosa che disputerà la Serie A2.

Ludovica è figlia d'arte, infatti papà Diego ha giocato tra Pro Recco e Mameli e, una volta appesa la calottina al chiodo, si è trasferito a Cape Town. La giovane portiere ha così seguito le orme del padre e, dopo le esperienze alla Reddam e Western Provence, è tornata in Italia nella scorsa stagione, militando nella Locatelli.

Verrà impiegata tra Prima Squadra ed Under 20, ecco le sue prime parole in giallorosso:" Ragosa mi ha cercata e sono molto contenta di essere ad Imperia. Arrivo da un pallanuoto diversa, come è quella sudafricana: è ancora inferiore a quella italiana, soprattutto per determinazione. Inoltre seguono uno schema rigido: in estate si gioca unicamente a pallanuoto che però non viene praticata, per nulla, in inverno per lasciare spazio ad altri sport. "

Le Rari-Girls, nella giornata di giovedì, hanno disputato una amichevole alla Cascione contro il Nizza: l'incontro è terminato 11-10 per le liguri, dopo cinque tempi. Il match fa seguito al pareggio sempre contro le transalpine, arrivato la scorsa settimana.

Sabato 22 ottobre, alla piscina Cascione, è previsto un doppio confronto amichevole con Treviglio.