Messa in sicurezza del torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure: sopralluogo di Regione, dal 2023 i primi lavori e poi il ponte

I lavori di Regione Liguria per la messa in sicurezza della foce del torrente Argentina tra Taggia e Riva Ligure prenderanno il via nel 2023. Questa mattina c'è stato un sopralluogo alla presenza degli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola, insieme alla consigliere regionale Chiara Cerri e ai sindaci Mario Conio e Giorgio Giuffra.

I finanziamenti, per un ammontare complessivo di 7,3 milioni di euro, sono stati confermati dal Dipartimento nazionale di Protezione civile e sono conseguenti gli eventi alluvionali dell’ottobre 2018. “Ai lavori di messa in sicurezza della foce del torrente Argentina si affiancherà" – ha comunicato l’assessore Giacomo Giampedrone – "il consolidamento di un muro di argine in sponda destra compreso tra il ponte romanico e l’ex mercato coperto nel Comune di Taggia. Un’opera, la cui progettazione è in fase di validazione, che si pone come obiettivo prioritario quello di evitare, in caso di futuri eventi alluvionali, il crollo del muro di argine come avvenuto nell’alluvione del 2 – 3 ottobre 2020. Per quest’opera l’importo del finanziamento è di 1 milione di euro”.

“Un intervento importante – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola - che evidenzia l’ascolto e l’attenzione di Regione Liguria ai bisogni del territorio. Lavori che metteranno in sicurezza un’area spesso colpita dalle alluvioni. Una zona strategica, dove Regione Liguria interverrà direttamente e che permetterà di avviare azioni significative di pianificazione e riqualificazione urbana”.

Il sindaco di Taggia Mario Conio ha aggiunto: “Si concretizza un intervento fondamentale per la messa in sicurezza del nostro territorio. Il Torrente Argentina, che tanta preoccupazione ha destato in passato, grazie agli interventi di questi ultimi due anni e a quest’ultimo fondamentale lavoro, in futuro non farà più paura”.

Il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra ha concluso dichiarando: “La notizia odierna è sicuramente la migliore dimostrazione che il lavoro tenace ed ostinato sappia produrre risultati concreti. Tante notti insonni, passate con preoccupazione ad assistere agli eventi meteo avversi proprio sull’argine del Torrente Argentina, diventeranno un brutto ricordo. L’importante opera prevista da Regione Liguria, che si aggiunge agli interventi, effettuati dal nostro Comune, quali la verifica preventiva circa l’eventuale presenza di ulteriori ordigni bellici ed ancora l’escavazione di circa 15000 mc di materiale idoneo al ripascimento strutturale del nostro litorale, infatti, risolverà definitivamente - almeno questo è l’auspicio di tutti - i gravi problemi di allagamento che hanno colpito, in diverse occasioni, abitazioni, aziende agricole ed attività produttive”.