Degrado a Imperia, "Torrente ridotto a discarica": la segnalazione

Un lettore ci ha scritto per denunciare lo stato di degrado in cui versano le rive del torrente a Imperia.

"Percorrendo a piedi l'argine destro di Imperia non si può fare a meno di notare la situazione di totale degrado in cui versano le rive del torrente che sono ridotte a una discarica di rifiuti nella loro totale lunghezza dal ponte Impero al viadotto dell'autostrada. Sono state tagliate l'erba e le canne ma i rifiuti di ogni genere, soprattutto plastica, sono rimasti lì. Quelli nella parte bassa dove prima o poi passerà l'acqua, verranno inevitabilmente trasportati in mare inquinandolo molto gravemente. Non è possibile che in un capoluogo di provincia, ormai in pieno centro, sia possibile subire una situazione simile. Che schifo!" - dice Roberto Degiorgi.