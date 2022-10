Nuovo impegno per la Polisportiva Vallecrosia Academy. Ieri al campo Zaccari a Camporosso i Pulcini 2° anno leva 2012, guidati dal mister Davide Pagliuca, hanno disputato un incontro valevole per il girone C della loro categoria.

I biancorossi si sono confrontati con i pari leva dell’Imperia Calcio. Durante la partita i giovani atleti della Polisportiva Vallecrosia Academy si sono distinti per l’ottimo comportamento in campo e hanno inoltre messo in atto una buona prestazione.