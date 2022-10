Imperia: sabato prossimo per 'Natura & Benessere' un evento sulla biodiversità con Marco Damele

Sabato prossimo alle 18.15 a Imperia Porto Maurizio, in occasione della rassegna 'Natura & Benessere', si svolgerà un evento promosso dal Comitato San Maurizio in collaborazione con il CEA centro di educazione ambientale di Imperia e il Gruppo micologico Imperiese.

La tutela della biodiversità alla base delle pubblicazioni dello scrittore e botanico Marco Damele diventano uno stimolo ancor maggiore per un più vasto ed attento interesse costruttivo verso l’agricoltura.

Il libro 'La Cipolla Egiziana', pubblicato dalla 'Edizioni Zem' nasce per promuovere la coltivazione, le idee e le problematiche ambientali legate alla biodiversità, per rendere partecipi dei progressi e dei travagli del mondo agricolo con la speranza che anche una semplice cipolla possa gettare le basi per un approccio diverso nei confronti della nostra terra.