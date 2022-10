Domenica a San Bartolomeo al Mare la Castagnata di Chiappa: musica, colori e sapori autunnali, dalle 14 in piazza Sottana

È in programma domenica (piazza Sottana, a partire dalle 14) la prima edizione della Castagnata di Chiappa (San Bartolomeo al Mare), un’ottima occasione per trascorrere una domenica di festa immersi nei profumi e nei sapori d'autunno. La Castagnata a Chiappa sarà una festa stagionale in cui tutti i sensi saranno coinvolti, per una domenica pomeriggio all'insegna della spensieratezza in una delle località più antiche della provincia di Imperia.

Il ritrovo è fissato in piazza Sottana a Chiappa, frazione di San Bartolomeo al Mare dove, a partire dalle 14, sarà possibile trascorrere un piacevole pomeriggio all'insegna del relax e del divertimento per tutta la famiglia. La Karibe Band (musica latina e popolare) contribuirà ad animare una domenica pomeriggio colorata dal caratteristico foliage stagionale e dal profumo di castagne. “C'è molta attesa per questa domenica di festa - dichiara il consigliere comunale Giovanni Barreca - Stiamo ultimando gli ultimi preparativi per accogliere tutti i partecipanti con musica e sapori tipici”.

Situata a poco più di 3 km dal centro di San Bartolomeo al Mare, alla destra del torrente Steria, la frazione di Chiappa è una località dalle antichissime origini, testimoniate dal cippo miliare presente nella zona dell'antica via romana Julia Augusta. La pietra, tutt'oggi visibile, risalente al 13 a.C., indica la distanza da Roma, pari a 533 miglia del tempo. Chiappa è solo una delle località che caratterizza l'entroterra di San Bartolomeo al Mare, visitabile seguendo il trekking urbano proposto dall'Ufficio IAT del Comune di San Bartolomeo al Mare, un itinerario che ripercorre storia e tradizioni locali, e lambisce le chiesette attorno alle quali – un tempo - si concentravano le attività rurali e sociali delle comunità che popolavano le diverse borgate.

La prima Castagnata di Chiappa è organizzata dal Comune di San Bartolomeo al Mare, in collaborazione con il Centro Sociale Incontro.