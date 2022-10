“Siamo Figli di Questa Stessa Luna”, la poesia di Luca Stecchi dedicata alle donne vittime della guerra in Ucraina

“Il sangue versato sulle macerie della vita, scorre dolorosamente fra le dita delle donne che erano madri, mogli e sorelle. Rosso come il tramonto dei giovani arresi alla tragedia della guerra. Rosso e vivo come il bagliore dell'alba nascente libero dalle bombe. Questo testo per non dimenticare”.

Queste le parole di Luca Stecchi per descrivere la sua nuova opera, “Siamo Figli di Questa Stessa Luna”. Le immagini che arrivano della guerra in Ucraina hanno toccato il suo cuore e il dolore straziante che provano persone incolpevoli hanno creato un moto d’animo che ha portato Luca a scrivere questo testo. Questo importante progetto culturale, nei giorni scorsi, è stato inoltre inviato all’attenzione del Santo Padre, Papa Francesco.

Luca Stecchi è un autore e poeta biellese, vincitore di numerosi premi nazionali e internazionali con già alle spalle collaborazioni con grandi nomi dello spettacolo e della canzone italiana; alcuni suoi libri si trovano nelle biblioteche di diverse città italiane. Attualmente fa parte della giuria di diversi premi letterali internazionali indetti dalla Otma2 Edizioni.

Video nella versione italiana:

Un testo che trae la sua genesi dalle macerie che la guerra porta con sé, un dolore che non è solo fisico ma anche spirituale. Legami che si spezzano e cuori che sanguinano, da questo vortice di emozioni nasce il sillogismo che ne deriva. Per l’occasione, Luca ha voluto tradurre e registrare la sua poesia anche in lingua inglese e francese, per renderla accessibile e farla sentire vicina anche al cuore delle persone che si trovano in diverse parti del mondo.

Video nelle versioni francese ed inglese: