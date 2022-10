Project Easy e la ristrutturazione alla luce della crisi energetica

La situazione attuale non è di certo idilliaca. La crisi energetica sta provocando un effetto domino in ogni ambito e quello della ristrutturazione non è escluso. L’aumento del costo dell’energia infatti comporta anche un aumento dei costi di produzione dei materiali edilizi. L’inflazione è sempre accompagnata da una certa dose di instabilità. Questo coinvolge tutti, tra i primi chi si occupa di ristrutturazioni edili come Project Easy.

Questo quadro generale precario e traballante però non deve paralizzarci, Afferma Nicolò Mareri: "con alcuni accorgimenti riusciamo a tutelare il cliente, accompagnandolo passo dopo passo verso la ristrutturazione della sua casa dei sogni."

Vediamo cosa ha pensato di fare Project Easy nel concreto.

Nicolò sottolinea che quando vuoi o devi ristrutturare casa, tutto parte da un’idea: la voglia di vivere in un’ambiente funzionale che rispecchi la nostra personalità e le nostre esigenze. Per forza di cose, ad un certo punto l’idea deve essere tradotta dettagliatamente in un preventivo. Tutte le aziende che si occupano di ristrutturazioni, ora come ora sono in grado di garantire il prezzo fissato in sede di preventivo per un periodo di tempo più breve rispetto al passato. I prezzi infatti vengono decisi dal mercato, seguendo un andamento irregolare e difficilmente prevedibile.

Come si può fare per supportare il cliente senza però incorrere in crisi finanziarie pericolose: Project Easy cita negli accordi l’articolo 1664 del Codice Civile.

Questo si rivela lo strumento più adeguato per regolare gli aumenti dei materiali in modo che non gravino in maniera inappropriata sul committente. Allo stesso tempo, nessuna impresa può permettersi di realizzare perdite insostenibili, perché il suo decadimento si rifletterebbe per l'ennesima volta sulla comunità.

La nostra azienda, per andare incontro al committente, sceglie di inserire nel contratto il dettato preciso dell’articolo in questione, afferma Nicolò.

Art. 1664 del Codice Civile:

“Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l’appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo.”

A questo punto ci sono due casistiche in cui il cliente può incorrere durante la ristrutturazione della propria casa:

Aumento del costo dei materiali inferiore al 10%: il prezzo fissato in sede di preventivo rimane invariato.

Aumento del costo dei materiali superiore al 10%: la differenza sarà messa come surplus al cliente.

In ogni caso la stabilità dei prezzi è garantita fino ad un amento del 10%, che viene sempre coperto ed ammortizzato da project Easy con una perdita "prevista". Per questo la copertura del 10% diventa, nei fatti al momento attuale, uno sconto puro per il cliente.

Per garantire trasparenza i prezzi che vengono riportati nei preventivi fanno sempre riferimento a dati ufficiali - "Evitiamo già dal principio eventuali problemi al momento del pagamento" - Per questo brand è fondamentale mantenere chiarezza e trasparenza da subito. Tutto è scritto nero su bianco e le singole situazioni vengono infatti valutate volta per volta, a seconda degli eventi e delle esigenze.

Nicolò ci tiene a precisare anche che questo discorso è applicato ad ogni saldo, che corrisponde ad un SAL. Per chi non lo sapesse il SAL è lo Stato Avanzamento Lavori, un documento essenziale per scandire i ritmi di una ristrutturazione e controllare che tutto vada secondo i piani.

Il titolare del brand Project Easy chiude questa intervista dicendo: "Quello che più ci sta a cuore, infatti, è la realizzazione dei sogni dei nostri clienti. Quando un cliente, a ristrutturazione ultimata, rientra in casa soddisfatto e felice di godersi il suo spazio in tranquillità, beh, siamo felici anche noi."

