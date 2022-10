Dolcedo, per la finale di ritorno di pallapugno viabilità rivoluzionata: chiusa al traffico via Ciancergo

Per la finale di ritorno del massimo campionato di pallapugno tra Imperiese e Cortemilia in programma allo sferisterio 'Paolo Gandolfo' di Dolcedo sabato 22 ottobre con fischio di inizio alle ore 14.30, sono state decise consistenti modifiche alla viabilità dovute al consistente afflusso di pubblico previsto.

Due pullman, infatti, sono attesi dal Piemonte, uno di tifosi della squadra del Cortemilia a supporto della quadretta capitanata da Massimo Vacchetto e uno da Cuneo di sostenitori dell’alfiere di casa Federico Raviola, oltre a decine di auto private.

Allo sferisterio ‘Paolo Gandolfo’ si è svolto anche un sopralluogo dei tecnici della prefettura per stabilire le regole di safety con la presenza di forze dell’ordine, anche per la presenza annunciata di numerose autorità, tra le quali il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, parlamentari del territorio, assessori e consiglieri regionali liguri e piemontesi.

Per quanto riguarda la viabilità, via Ciancergo la strada che conduce all’impianto sportivo sarà interdetta al traffico dalle 11 del mattino eccetto residenti, motoveicoli e autorizzati, personale sportivo e dirigenti che potranno accedere al parcheggio esibendo un pass. Tutti gli altri potranno parcheggiare nella zona dell’ex sansificio Borelli dalla quale partirà a ciclo continuo un navetta per trasportare i tifosi allo sferisterio.

I cancelli saranno aperti dalle 11.30.