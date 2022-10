Il sanremese Massimo Papa consegue la seconda Laura in ‘Relazioni internazionali per lo sviluppo economico’

Il sanremese Massimo Papa, dipendente del Comune di Riva Ligure, ha conseguito la sua seconda Laurea Magistrale in ‘Relazioni internazionali per lo sviluppo economico’.

Il padre di Matteo e Matilde, il marito di Paola Patuzzo, il funzionario del Comune di Riva Ligure classe ‘73, ha conseguito la sua seconda laurea magistrale presentando una tesi in materia di Commercio internazionale e Diritto privato internazionale con un argomento di estrema attualità e complessità dal titolo Criptovalute e Diritto internazionale degli investimenti, laureandosi in Relazioni Internazionali per lo Sviluppo Economico presso l’Università di Roma Mercatorum con la votazione di 105/110.

Cosa l’ha spinta a conseguire una seconda laurea? “Cerco sempre di non sprecare mai il tempo a mia disposizione ma di farlo fruttare nel migliore dei modi, ricordandomi sempre di mettere al primo posto la famiglia ed il lavoro. Spero sempre di essere da esempio per i miei figli ed un orgoglio per i miei familiari e per tutti coloro che mi conoscono e mi vogliono bene. Certo è che ci vogliono tanto sacrificio e forza di volontà nonché una forte determinazione”.