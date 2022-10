Pallacanestro: vittoria facile del Bvc Sanremo Under 19 nel match d'esordio contro la Rari Bordighera

Bvc Sanremo-Rari Nantes Bordighera 92-36 (22-10, 28-3, 23-9, 19-14)

Bvc Sanremo: Tufo 6, Fiorini 6, Boero 6, Brignola 8, Barri 2, De Febis 24, Markishiq D. 32, Moroni 8. Coach: Alessandro Deda.

Bordighera: Siclasi 2, Fisco 17, Passafiume 4, Putina 3, Barbieri 6, Randone. Coach: Aloi.

Nel turno d’esordio del campionato Under 19 Silver il Bvc Sanremo ha ottenuto una netta vittoria sulla Rari Nantes Bordighera.

“Abbiamo disputato una buona gara, giocando bene come collettivo. Ovviamente dobbiamo ancora lavorare molto in allenamento in vista dei prossimi impegni” dice il coach sanremese Alessandro Deda.