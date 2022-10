Sport e Solidarietà a Taggia: successo per l’evento benefico ‘Ping Pong in Piazza’ in aiuto al piccolo Mattyas (foto)

Lo scorso Weekend, mentre a Montecarlo si sono dati appuntamento diverse ex glorie del Calcio tra cui il bomber Francesco Totti, per disputare il torneo di beneficienza ‘Padel net Cup’, a Taggia un discreto numero di cittadini ha partecipato al torneo ‘Ping Pong in Piazza’ per aiutare il piccolo ‘Mattyas’ che deve affrontare pesanti spese mediche.

“Mattyas con mamma, papà e nonna – si spiega nel comunicato - sono personalmente intervenuti all'evento per ringraziare non solo i partecipanti alla gara sportiva, ma soprattutto coloro che sono appositamente venuti, anche da Sanremo, per portare il proprio contributo.

Il coordinatore Raffaele Regina, tiene a precisare e sottolineare che tali manifestazioni di ‘Solidarietà in Presenza’ non sono sporadiche occasioni di ‘elemosina’ ma tangibili, trasparenti e consapevoli atti per una nobile e giusta causa.

La kermesse sportiva all'insegna di ‘Tabiae Solidale’ a sostegno della Famiglia Cassano, è stata organizzata dal Bar L'Angolo, Bar Globo, Bar Buoni Propositi e dal Tennistavolo Regina che ha pure condotto la parte tecnica del torneo”.



Questi i risultati:

Singolare Assoluto Misto

1°) Gioele Orsetti di Taggia - 2°) Rinaldo Camillo di Sanremo - 3°) Riccardo Bollo di Taggia - 4°) Cristiano Salluzzo di Sanremo - 1a classificata donne) Maria Josè Sciortino di Sanremo.

Singolare Giovanile Misto

1°) Vittoria Salluzzo di Sanremo - 2°) Elisabetta Salluzzo di Sanremo - 3°) Davide Merli di Taggia - 4°) Lyam Cassano di Taggia.