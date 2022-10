Taggia: venerdì prossimo, sopralluogo degli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola alla foce del torrente Argentina

Venerdì 21 ottobre alle ore 9.30 gli assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola saranno in visita al Comune di Taggia e al Comune di Riva Ligure per un sopralluogo alla foce del torrente Argentina. L’area è infatti al centro di significativi lavori di messa in sicurezza e di riqualificazione urbana.

Oltre agli assessori Giampedrone e Scajola, saranno presenti il sindaco di Taggia Mario Conio, il sindaco di Riva Ligure Giorgio Giuffra, e il consigliere comunale e regionale Chiara Cerri.