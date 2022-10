Sanremo: grande successo anche per la seconda “Royal Dining Experience” dedicata ai profumi e sapori della Liguria.

Il Royal Hotel, la meta preferita dai veri intenditori del lusso e della bellezza, si conferma una location perfetta per trovare pace e relax, ma anche per scoprire lo straordinario patrimonio enogastronomico della Liguria. E per permettere ai turisti di scoprirlo è nata la proposta della “Royal Dining Experience” realizzata in collaborazione con i Ristoranti della Tavolozza e l’associazione dei Comuni dell’Antica via del Sale.

Un format dedicato alla scoperta della cucina ligure: dal genius loci alle ricette della tradizione, dai prodotti tipici al food storytelling della cucina con i fiori, coronati da una straordinaria cena con un raffinato menu degustazione.

Il secondo appuntamento ha registrato un grandissimo successo e registrato anche la presenza del vice presidente della Regione Liguria. Alessandro Piana, che ha partecipato con entusiasmo all’iniziativa. l produttori hanno raccontato la storia e svelato i segreti delle loro produzioni, gli chef hanno realizzato in diretta gustosi piatti, e per i più curiosi e intraprendenti è stato possibile anche cimentarsi con mortaio e pestello preparando il famoso pesto, un’autentica prelibatezza semplice da preparare e dal gusto inconfondibile.

Gli ospiti del prestigioso hotel sono così passati dalle delizie del Frantoio Anfosso, olio evo, patè e olive denocciolate, alla degustazione completa dei formaggi dell’azienda Il Castagno di Mendatica, gustando insieme delle deliziose frittelle di ricotta di pecora Brigasca preparate al momento dallo chef executive dell’Hotel Royal, Moreno Picchietti. Lo chef Renato Grasso si è cimentato in un piacevole show cooking preparando delle frittelle di baccalà aromatizzate con il Sale di Liguria, un apprezzato food ambassador della regione, che è stato offerto ai clienti dell’hotel come simpatico ricordo della serata.

L’azienda Calcagno Paolo società agricola S.R.L con Simone Calcagno ha curato il laboratorio del Pesto, mettendo a disposizione mortai, pestelli e il tipico Bouquet di basilico genovese D. O. P, e permettendo così ai turisti di cimentarsi nella preparazione della famosa salsa.

Sorpresa e divertimento anche con la degustazione dei fiori eduli dell’azienda Ravera bio di Albenga e le originali preparazioni dell’azienda Tastee.it. Petali e corolle, insieme a insolite salse e succhi hanno dato un tocco di originalità e stupito i partecipanti, che non avevano mai pensato che la Begonia, il Nasturzio e il Tagete potessero essere utilizzati come alimento da portare in tavola. Il tutto è stato accompagnato dall’ottimo Vermentino della cantina Podere Grecale servito con la consueta competenza e professionalità dai sommelier dell’Ais della delegazione di Imperia, Giovanni Revello e Silvestro Cristina.

Un’esperienza unica, molto apprezzata da tutti i partecipanti e che si è conclusa con una cena che prevedeva un menù speciale firmato dallo che Moreno Picchietti e realizzato utilizzando prodotti delle migliori eccellenze regionali.

Al termine dell’iniziativa sono state consegnate le targhe di Food Ambassador Liguria, promosse dalle associazioni “Ristoranti della Tavolozza” e “Comuni delle Antiche vie del sale”, rappresentate da Claudio Porchia e Franco Laureri.

I riconoscimenti sono andati a:

Ing. Edoardo Varese, Presidente e Amministratore Delegato Albergo Reale SPA “per l’impegno nella promozione delle eccellenze del territorio

e con l’attenzione sempre rivolta alla qualità e rispetto dell’ambiente”

a Marco Sarlo, General Manager dell’Hotel Royal “per l’attività di promozione delle eccellenze enogastronomiche liguri, rivolta in particolare ai turisti stranieri”

a Renata Cantamessa, giornalista e divulgatrice agroalimentare “per l’attività di comunicazione e promozione del territorio e delle eccellenze artigiane della Liguria”

“La nuova edizione della Royal Dining Experience al Royal Hotel in sinergia con l’associazione dei Comuni della Antiche vie del sale” e l’associazione “Ristoranti della Tavolozza – ha commentato il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana – esalta la storia del pesto e dei prodotti tipici della Liguria, manifesto delle nostre tradizioni, tra le leve esperienziali più ricercate da turisti e autoctoni. Per questo Regione Liguria, supportando gli eventi dedicati alla promozione delle nostre eccellenze e tramite campagne dedicate come Food Ambassador by Liguria, in cui la qualità diventa portavoce di tutta la filiera dai campi ai piatti più elaborati, intende farsi volano e testimone autentica del nostro territorio”.