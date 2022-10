Sabato a Taggia l’omaggio a Guido Mandracci nel giorno del suo 80° compleanno

Il mondo del motociclismo rende omaggio a Guido Mandracci nel giorno del suo 80° compleanno.

Sabato pomeriggio a partire dalle 17 nella sede del Moto Club Valle Argentina in via Ardizzoni 6 a Taggia la famiglia di Guido e gli amici di sempre lo ricorderanno con ‘Guidottanta’, una rimpatriata tra foto, cimeli e ricordi di un’era mitica del motociclismo. Non mancherà l’amico Vincenzo Novella e tanti appassionati del motorsport che condivideranno i loro ricordi di un’era mitica dello sport.

“Sabato Guido avrebbe compiuto 80 anni e quindi abbiamo deciso di fare un brindisi con i tanti amici che lo hanno conosciuto e che in tutti questi anni non lo hanno mai dimenticato - dichiarano la moglie Maria Pia e la figlia Giada nell’annunciare l’evento - ringraziamo vivamente il Moto Club Valle Argentina e il suo presidente Alessandro Pastore per l'ospitalità e Vincenzo Novella per il preziosissimo aiuto, essenziale e fondamentale da sempre quando si parla di Guido Mandracci. Un ringraziamento speciale anche a Galliano Scali che porterà per l'occasione una delle moto originali di Guido in esposizione per gli appassionati: un vero e proprio gioiello, frutto di tanta passione e un'occasione per scoprire da vicino il tempo di un motociclismo mitico, il motociclismo del coraggio degli anni ’70”.