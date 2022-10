Imperia, i vigili si trasformano in 007 e smascherano furbetto della spazzatura. Gagliano: “Alla fine i risultati mi daranno ragione”

Operazione da 007 della polizia municipale di Imperia, aliquota Ambiente, che ha smascherato un ‘furbetto’ della spazzatura grazie alle fotocamere ma soprattutto a una sorta di caccia all'uomo in borghese.

“Le telecamere fototrappola - spiega l’assessore alla polizia municipale Antonio Gagliano - avevamo ripreso un uomo, presumibilmente africano di colore, che in più occasioni aveva depositato dei sacchi di spazzatura mista e piuttosto consistenti nelle Iesi di corso Garibaldi. Abbiamo, quindi, concordato con il comandante Aldo Bergaminelli un servizio in abiti civili scandagliando la zona di Porto Maurizio in più occasioni. Il servizio congiunto della polizia locale del Nucleo ambiente con un responsabile della ‘De.Vizia’ ha dato i frutti sperati”.

Riconosciuto il responsabile quale il titolare di un negozio di alimentari di via Cascione, i due, fingendosi clienti si sono recati nel negozio per un “riconoscimento ravvicinato” che ha confermato che si trattasse della stessa persona. “Il trasgressore ora – prosegue Gagliano - oltre a vedersi applicata una sanzione da 900 euro rischia anche la sospensione della licenza che dovrà essere decisa dal sindaco. La polizia locale ha inoltre verificato la mancanza del pagamento della tassa sui rifiuti, mai denunciata, con tutto ciò che ne conseguirà”.

“Mi ritengo molto soddisfatto e ho dato indicazioni al Comando di non demordere, alla fine i risultati mi daranno ragione, nei prossimi giorni avremo ulteriori sviluppi, sono al vaglio altre immagini frutto della collaborazione tra la polizia locale e la ditta ‘De.Vizia’ per un controllo dettagliato come promesso in campagna elettorale dall'amministrazione Scajola per una città migliore anche sotto il profilo della sicurezza”, conclude Antonio Gagliano.