Fine settimana impegnativo per gli atleti del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Fine settimana ricco di appuntamenti per gli atleti del settore giovanile della Polisportiva Vallecrosia Academy.

Sabato un gruppo di ragazzi di varie leve (2013, 2014 e 2015) ha partecipato al torneo benefico, organizzato dall’Us Camporosso Calcio, a favore dell’AISMAC. “Ringraziamo la società per averci invitato. Siamo stati felici di aver partecipato ad un torneo ben organizzato e con una tematica sociale così importante" - commenta la Polisportiva Vallecrosia Academy.

"Nel weekend sono iniziate anche le competizioni FIGC, diversi gli incontri disputati dagli atleti biancorossi. Sabato, nel pomeriggio, gli Esordienti 2° anno leva 2010 hanno fronteggiato i pari leva della Virtus Sanremo sul campo in erba dello Zaccari a Camporosso, mettendo in atto una buona prestazione” - aggiunge la Polisportiva - “Domenica mattina, invece, è toccato ai Pulcini 2° anno leva 2012, che con due squadre, iscritte una nel girone A l’altra nel girone B, hanno gareggiato sul campo in erba dello Zaccari. La prima ha giocato contro la Junior Soccer mentre la seconda contro il Dolceacqua. Tutte le compagini hanno ben figurato, ottenendo dei buoni risultati. Chiude il weekend la leva 2011, Esordienti 1° anno, che nel pomeriggio di domenica sul campo in erba dello Zaccari, si è confrontata con i pari leva del Ventimiglia. Ottima prestazione per i ragazzi biancorossi alla loro prima esperienza sul campo a 9”.