Calcio: weekend da incorniciare per le formazioni giovanili dell'Imperia, la Juniores batte 8-0 il Vallescrivia

Ottimo weekend per il settore giovanile dell’Imperia. La Juniores ha vinto per 8-0 contro il Vallescrivia grazie ai gol di: Ardissone (tripletta), De Col (doppietta), Panaino, Borri e Iannacone. Successo rotondo anche per gli Allievi Under 17 che si sono imposti 6-0 contro la Voltrese di Sasso (tripletta), Morini, Siviero e Nichele le marcature.

Vittoria in trasferta per i Giovanissimi under 15 che sul campo del Vallescrivia ottengono uno 0-2 con la doppietta di Gulotta. Pareggio interno, 2-2, per i Giovanissimi Under 14 con il Legino entrambi di Bottino i gol neroazzurri.

Da sottolineare che dopo i risultati di questo fine settimana under 17, 15 e 14 si qualificano alla fase regionale dei rispettivi campionati.