Sanremo: settimana di musica tra il Club Tenco e l'Orchestra Sinfonica

Quella appena iniziata sarà una settimana ricca di appuntamenti all'insegna della musica per Sanremo. Stanno per arrivare in città gli artisti italiani e internazionali invitati alla 45a edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2022) ed anche tantissimi “amici” dello storico Club nato 50 anni fa dall’iniziativa di Amilcare Rambaldi, uno dei “papà” del Festival.



Musicisti, fumettisti, giornalisti, scrittori, fotografi, animeranno gli appuntamenti che dal 20 al 22 ottobre, dal mattino fino a notte fonda, si svolgeranno nelle più belle location di Sanremo. Non poteva mancare la “caleidoscopica” Orchestra Sinfonica di Sanremo pronta a misurarsi con artisti e generi diversi. Ad anticipare la Rassegna, mercoledì 19 ottobre, una masterclass con Morgan alle 11.00 al Teatro Ariston dal titolo “Le canzoni su cui è nato il Club Tenco”, nel pomeriggio all’ex Stazione di Sanremo la proiezione del film “Bella Ciao” con Emanuele Felice e alle 19.00 al Teatro del Casinò di Sanremo la serata musicale “Casa Rambaldi” con molti artisti italiani e catalani tra cui Morgan, Joan Isaac, Max Manfredi, Roger Mas e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo.



Il 20 ottobre, doppio appuntamento per l’Orchestra Sinfonica. Il primo alle 17.00 al Teatro del Casinò di Sanremo, con un pomeriggio dedicato a Johannes Brahms. Il concerto - “Esuberanza di melodie e tecnica della variazione” - diretto dal M° Raoul Gruneis, vedrà sul palco Laura Marzadori, primo violino dell'orchestra del Teatro alla Scala di Milano, che tiene concerti in tutto il mondo e collabora con i direttori di fama internazionale con il suo violino Giuseppe Fiorini del 1925.



Laura Marzadori, si è imposta giovanissima all’attenzione di pubblico e critica vincendo a soli 16 anni il più importante concorso violinistico nazionale: il Premio “Città di Vittorio Veneto” e aggiudicandosi importanti riconoscimenti in concorsi internazionali. Quella di giovedì pomeriggio sarà un’occasione da non perdere per ascoltare un’artista straordinaria capace di conquistare i direttori e i critici più severi con spontaneità del fraseggio unita ad una ricerca continua della bellezza del suono. Programma completo, abbonamenti, biglietti e promozioni speciali a questo LINK.



Il secondo appuntamento di giovedì sarà alle 18.00 nell’ex Oratorio di S.Brigida, nel centro storico di Sanremo alla “Pigna”. Alessia Arena & Chiara Riondino si esibiranno in “Piero è passato di qui (le canzoni di Piero Ciampi)” accompagnate da Franco Fabbrini, Valerio Perla, Diego Perugini, Luca Ravagni e il quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Tutte le informazioni sul programma della 45a edizione della Rassegna della Canzone d’autore (Premio Tenco 2022) su www.clubtenco.it/il-programma