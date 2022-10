Sanremo: lunedì 31 grande festa di Halloween per i vicoli della Pigna

La neonata associazione AKVO sta preparando una grande festa nella Pigna in occasione di Halloween.

Il 31 ottobre laboratori a tema, trucca bimbi, foto da paura e un percorso mostruoso per tutto il centro storico matuziano a partire dalle 16 con il ritrovo in piazza Cassini.

AKVO è un’associazione culturale nata dall’esigenza di contribuire a ridare luce al centro storico di Sanremo. Si propone come motore propulsivo per la città svolgendo anche un compito sociale e culturale attraverso varie iniziative nei locali inutilizzati, nelle piazze e nelle vie della Pigna. Attività, eventi e laboratori aperti a tutti, sono la chiave di volta del progetto.

Prossimamente inizieranno anche dei laboratori creativi nella Pigna. Per rimanere aggiornati sugli eventi e laboratori seguite la pagina Instagram di Akvo, @associazioneakvo. L'associazione si presenterà alla città il 5 novembre, mentre a dicembre è in programma la seconda edizione di 'Pigna in cassetta'.

