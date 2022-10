Sanremo: grande successo sabato scorso al Teatro Ariston per il balletto 'Romeo e Giulietta Rock Story'

Grande successo di critica e di pubblico per lo spettacolo ‘Romeo e Giulietta Rock Story’, sabato scorso al Teatro Ariston di Sanremo, con la colonna sonora dei Queen.

Lo spettacolo è stato ideato dal Coreografo internazionale Marcello Algeri, coadiuvato da Sabrina Rinaldi e danzato dalla Compagnia Teatro del Balletto di Sibiu (Romania), con la direzione di Ovidiu Dragoman.

La compagnia TBS, insieme a Marcello Algeri, ha proposto una rilettura Rock del dramma di Shakespeare privilegiando i sentimenti. “Lo spettacolo - come dice Algeri - è un viaggiare a folle velocità senza però un airbag in grado di proteggere l'anima. Un balletto rock per parlare di amore, di morte e di destino. Di passione violenta e di forza dei sentimenti. Di presa di coscienza del vortice mortale della vita nell'angosciante accelerazione del tempo. Nella storia dei due giovani amanti shakespeariani non c'è solo un filo narrativo o illustrativo ma c’è la vita, la forza, il coraggio”.

Due giovani incoscienti animati dalla sola vitalità dei sensi. Ed è una passione forte, scardinante, furiosa, priva di protezione. Temi che, tradotti scenicamente sono diventati elementi portanti dello spettacolo. Cubi bianchi ad evocare l’appoggio dell’anima e una piattaforma bianca riproducono quegli elementi cari alla poetica quali l'acqua e il fuoco che ci immergono dentro un'ambientazione fortemente evocativa.

Sulle celebri canzoni del gruppo dei Queen, la vicenda degli innamorati scorre come in un film, un trailer che dice subito l'impossibilità di fuggire dal destino designato. Il riverbero luminoso s'apre poi su una fila di cubi bianchi e su una costruzione che cambia di volta in volta in volta aspetto, sulle quali si agitano i danzatori nel folle, oppure realistico, tentativo di cambiare il corso degli eventi grazie alla loro energia.

Il destino è così posto all'inizio come ribaltamento della struttura drammaturgica classica, per dare libertà al coreografo di affrontare le cause che hanno generato il dramma collegandole alle esistenze odierne. La bruciante passione arde nelle fiamme energetiche dei danzatori spazzando via ogni scoria. E non servirà, a questi moderni amanti, la loro forza per proteggersi dall'urto violento dell’Amore.

Fra prese energiche, corse velocissime, salti; i diciotto danzatori della compagnia si avvicendano sulla scena per lasciare infine posto alla sola coppia di Romeo e Giulietta che, inerpicandosi su una piattaforma che segna il loro destino, sulla cui facciata scorre una virtuale cascata d'acqua, tenteranno lassù in cima di unirsi, mentre lo sfondo si infiammerà di rosso. Ma il destino li obbligherà all’estremo sacrificio per raccontare a tutti noi la strada della salvezza, dell’amore. Eccellente il Corpo di ballo e superbe le prestazioni di Giulietta, Romeo, di Tebaldo, Mercuzio e della fata Mab che hanno mostrato, senza dubbi alcuni, il livello internazionale della Compagnia TBS.