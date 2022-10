Bordighera: il Comune vuole i 'Mercatini di Natale' in piazza Eroi della Libertà, pronto il bando

I ‘Mercatini di Natale’ creano sempre atmosfera per le feste di fine anno e, anche se ci attende un dicembre di ristrettezze dovute al caro bollette, le amministrazioni comunali della nostra provincia cercano di organizzarsi per attirare i turisti e per intrattenere i residenti.

Proprio per questo il Comune di Bordighera ha pensato a promuovere un bando per la realizzazione di una fiera che proponga i mercatini tra il 20 dicembre e l’8 gennaio. Il bando è alla ricerca di una associazione specializzata nella organizzazione di eventi turistici commerciali che possa promuovere l’iniziativa.

L’idea del Comune è quella di affidate una concessione per il lato di Levante di piazza Eroi della Libertà, dove dovrebbe sorgere il mercatino.