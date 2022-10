Lieve incidente stradale, oggi pomeriggio poco dopo le 17 in via Armea a Sanremo.

Secondo una prima ricostruzione si sono scontrati un’auto e uno scooter, per cause ancora in via d’accertamento.

Sul posto il personale medico del 118 e un’ambulanza che ha trasportato il conducente del mezzo a due ruote in ospedale, per un piccolo trauma facciale.