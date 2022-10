Ventimiglia: installazione delle antenne 5G in frazione Grimaldi, levata di scudi dell'associazione locale

“Pensavamo che qui non sarebbe arrivato. Pensavamo, siamo pochi, la zona è impervia e non ne vale la pena". Invece ci sbagliavamo. Alcuni giorni fa, invece, WindTre ha iniziato i lavori per installare i ripetitori del 5G in località Torre, sopra a Villa Voronoff. Gli ultimi due governi (Conte e Draghi) hanno praticamente eliminato la possibilità di opporsi a questo genere di installazioni, soprattutto per i sindaci, tuttavia ci sono ancora molte cose che possiamo fare come liberi cittadini”.

L’associazione ‘Terre di Grimaldi’ interviene così sull’installazione delle antenne 5G nella zona della frazione ventimigliese. “Noi pensiamo che a Grimaldi il 5G non serve a nessuno e farà solo danni. Se anche voi siete d'accordo – prosegue l’associazione - aiutateci a fermarlo. Da parte nostra abbiamo già deciso di finanziare la misurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico da parte di ARPA Liguria e abbiamo fatto una richiesta di documentazione presso il comune di Ventimiglia per conoscere lo stato attuale. Vi terremo aggiornati, ma soprattutto abbiamo bisogno di persone che ci aiutino a portare avanti questa nuova vertenza. Contattateci alla mail terredigrimaldi@gmail.com”.