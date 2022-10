Taggia: morte di Eliana Crema, il sindaco Conio a Lo Iacono "Non ha voluto aderire ai percorsi proposti, ci faremo carico delle esequie"

"Eliana Crema nel corso degli anni ha avuto saltuari contatti con i Servizi Sociali e per propria volontà, non ha mai aderito ai percorsi di assistenza proposti né ha mai richiesto un alloggio".



Il sindaco di Taggia, Mario Conio, ha replicato così a quanto dichiarato stamattina dal consigliere comunale di minoranza Giuseppe Lo Iacono (LINK), a seguito della tragica di morte della 53enne piemontese. La donna, insieme al suo cane, è deceduta venerdì nell'incendio del suo camper, posteggiato nel parcheggio di Area24 ad Arma di Taggia.



"La drammatica vicenda nella quale ha perso la vita la sig. Eliana Crema ha sconvolto la nostra comunità. Un evento triste e che umanamente ci ha coinvolti. - rimarca il primo cittadino che poi sulla vicenda aggiunge - Il Comune, come prassi in questi casi, si farà carico di organizzare e predisporre le esequie della sfortunata. In questo triste e difficile momento, vorrei porgere le mie condoglianze a tutti i familiari e a tutti coloro che erano vicini alla sig. Crema".