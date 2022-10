Sanremo: futuro del Mercato dei Fiori, Gorlero “Serve una profonda ristrutturazione, ma da sola Amaie Energia non ce la può fare” (video)

Il Mercato dei Fiori è sempre più centrale nella programmazione futura del Comune di Sanremo che ne vuole fare un polo scolastico e sportivo in un lungo progetto che già ha preso il via e che non accenna a fermarsi. Una struttura che ha fatto la storia della floricoltura nazionale e internazionale e che ora si appresta a una seconda vita.

Lo stabile, però, è in condizioni non certo ottimali ed è noto come sia necessario un ampio progetto di ristrutturazione per renderlo sicuro, efficiente e pronto per il futuro. Un maxi investimento che certamente Amaie Energia, società partecipata del Comune e gestore della struttura, non può finanziare. Ne è consapevole il presidente Andrea Gorlero che, a margine del convegno ‘Sanremo è floricoltura’ andato in scena al Museo Civico, ha da un lato sottolineato l’importanza di un piano di ristrutturazione e, dall’altro, ha ribadito la necessità di fondi pubblici per finanziare gli interventi: “Un problema che sta emergendo è la condizione precaria del Mercato dei Fiori, siamo chiamati a enormi investimenti ma da sola Amaie Energia non ce la può fare quindi, o con il PNRR o con la Regione o con il Comune occorrerà concertare un piano per risolvere la carenza manutentiva che si trascina da diversi anni. È un edificio che dopo 35 anni necessita di una profonda manutenzione”.

“Poi c’è l’altra faccia della medaglia del Comune di Sanremo che vuole trasformare le sale di contrattazione in un polo scolastico - ha aggiunto Gorlero - abbiamo valutato la possibilità di portare tutte le attività al piano terra, significa fare investimenti su una superficie di 30 mila metri quadrati che necessitano di grandi spazi”.

Le dichiarazioni di Andrea Gorlero