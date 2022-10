Sanremo: addio a Mercede Parisi, cordoglio dal Partito Democratico "Notizia improvvisa e dolorosa"

A Sanremo, la segreteria cittadina del Partito Democratico ha espresso cordoglio per la scomparsa di Mercede Parisi. Ex sindacalista della CGIL e attivista politica è stata così ricordata dai Dem matuziani.



"La notizia ci ha colpiti improvvisa e dolorosa. Conosciuta da tutti per il suo impegno a favore dei lavoratori e dei diritti dei cittadini Dede ha fatto dell’impegno nell’attività politica e sindacale, affrontata con determinazione e passione, la cifra della sua vita. Giovanissima si era impegnata nelle lotte sindacali degli anni ’70 sul posto di lavoro nel settore della grande distribuzione, a Sanremo e via via in tutti i ruoli che svolse. - affermano - L’impegno sindacale nella CGIL era intrecciato con una solida professionalità che ne ha fatto punto di riferimento per i colleghi ed i lavoratori a livello locale, provinciale, regionale e nazionale. Presente nei momenti salienti che hanno caratterizzato la vita del nostro Paese si è impegnata nella lotta per la liberazione delle donne, per la parità ed i diritti, come il referendum sull’aborto".



"Accanto all’impegno sindacale, che per lei fu scelta centrale della sua vita, ha partecipato all’attività politica per lunghi anni, nell’allora PCI poi nel PDS nel DS e nel PD, con incarichi locali e provinciali e con un impegno che ne ha fatto una persona su cui si poteva contare. E’ stata tra coloro che agli inizi degli anni 90’ diedero nuova vita alla Federazione Operaia sanremese, Società di mutuo soccorso, presente a Sanremo dal 1851, rinnovandone la sede ed avviando il suo rilancio. Era orgogliosa che la Federazione potesse essere un luogo aperto a disposizione di chi voleva discutere, riunirsi, fare cultura. Tutti noi patiamo una grande perdita, ma ci resta il ricordo e l’esempio di una persona che ha fatto molto per difendere i diritti dei lavoratori e lo sviluppo sociale" - ricordano infine dal Partito Democratico di Sanremo.