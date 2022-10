Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da martedì 18 domenica 23 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

MARTEDI’ 18 OTTOBRE



SANREMO

16.30. Per i ‘Martedì Letterari, Stefano Zecchi presenta ‘In nome dell'amore. Le molte forme di un sentimento antico e misterioso’ (Mondadori). Partecipa Carlo Sburlati. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti

17.30-18.30. Corso di formazione per diventare volontari del Cav e scoprire cosa si può fare per le mamme e per i loro bambini. Partecipano la presidente del Cav Sara Tonegutti, la responsabile della Casa di Accoglienza Dott.ssa Angela Rottino, la referente del Centro di Sanremo Loredana Forno, la psicologa Dott.ssa Vanessa Feiler. Sala degli Specchi in Corso Cavallotti 59

21.00. In occasione del bicentenario della nascita di César Franck, concerto per organo del musicista francese eseguito dall’organista Domenico Severin. A cura della Diocesi di Ventimiglia – Sanremo. Basilica di San Siro, ingresso libero (il programma a questo link)

IMPERIA

15.00. Presentazione del programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg Alcotra 2021-2027 con illustrazione dei bandi e delle opportunità in materia di imprese e innovazione (obiettivo specifico 1), territorio, ambiente e rischi (obiettivo specifico 2), turismo, cultura, formazione e sanità (obiettivo specifico 4). Sala Consiliare del Comune di Imperia, per partecipare necessario confermare la propria presenza all'indirizzo info@anciliguria.eu

VENTIMIGLIA



16.30. Nell'ambito dei progetti di Regione Liguria targati Interreg Alcotra e ProSol Giovani, convegno dal titolo ‘Ragazzi & tecnologie digitali: consapevolezza, opportunità e possibili rischi’ rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 ed i 14 anni e alle loro famiglie. A cura della Asl1 imperiese. Forte dell'Annunziata, ingresso gratuito, eventuale prenotazione via posta elettronica all'indirizzo alcotra@asl1.liguria.it

BORDIGHERA

18.00-19.30. Mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre)

TAGGIA ARMA

21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 25 ottobre 2022), info 0184 43432



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)

ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA



14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE



SANREMO

11.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: ‘Le canzoni su cui è nato il club Tenco’ (evento collaterale). Masterclass con Morgan al Teatro Ariston (il programma a questo link)

15.30. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: proiezione del film ‘Bella Ciao’ con Emanuele Felice (evento collaterale). Sede ex Stazione (il programma a questo link)

16.30. Nell'ambito dei progetti di Regione Liguria targati Interreg Alcotra e ProSol Giovani, convegno dal titolo ‘Ragazzi & tecnologie digitali: consapevolezza, opportunità e possibili rischi’ rivolto ai ragazzi e alle ragazze tra gli 11 ed i 14 anni e alle loro famiglie. A cura della Asl1 imperiese. Sala degli Specchi a palazzo Bellevue, ingresso gratuito, eventuale prenotazione via posta elettronica all'indirizzo alcotra@asl1.liguria.it

19.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: ‘Casa Rambaldi’ con Joan Isaac, Max Manfredi, Roger Mas, Morgan, Rusó Sala, Wayne Scott. Suonano Guido Baldoni, Daniele Caldarini, Lorenzo Colace, Michele Staino e l’Orchestra Sinfonica di Sanremo (evento collaterale). Teatro del Casinò (il programma a questo link)

IMPERIA



15.30. Marino Magliani, finalista Premio Strega, al Filo d'Argento, presenta la sua ultima fatica letteraria ‘Il Peninsulario’. Salone del Filo d'Argento, ad Imperia Salita Frati Minimi 3



21.00. Per ricordare la Festa di tutti i Santi, incontro sulla vita di Don Mauro Vezzi, viceparroco della Parrocchia di Cristo Re, figura amata e stimata da moltissimi. Conduce don Giampiero Serrato. Chiesa di Cristo Re

BORDIGHERA

18.00-19.30. Mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre)



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO



9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

15.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, concerto ‘Le Roman d’Ernest et Célestine’ con Philippe Béran (direttore d'orchestra), Daniel Pennac (testo e recitante). In programma: Beffa. Auditorium Rainier III (più info)





19.00. In occasione della XXII Settimana della Lingua italiana nel mondo, conferenza ‘L'italiano: una lingua giovane dal passato antico’ con i Professori Valeria Della Valle e Giuseppe Patota, interventi recitati di Pietro Conversano. A cura della Dante Alighieri Monaco. Théâtre des Variétés (più info)





GIOVEDI’ 20 OTTOBRE

SANREMO

12.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: conferenza Stampa con gli artisti nella Sede ex Stazione (il programma a questo link)

15.30. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: ‘Gualtiero Bertelli e Lucio Quarantotto – Venezia che muore’ con Alessio Lega, Gualtiero Bertelli, Francesco Sartori e Piercarlo D’Amato. A seguire Giancarlo Governi in ‘Piero Ciampi in TV’ (evento collaterale). Sede ex Stazione (il programma a questo link)

17.00. ‘Esuberanza di melodie e tecnica della variazione’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Raoul Gruneis con Laura Marzadori al violino. In programma musiche di Johannes Brahms. Teatro dell’Opera del Casinò (i dettagli a questo link)

18.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: esibizione di Alessia Arena & Chiara Riondino in ‘Piero è passato di qui (le canzoni di Piero Ciampi)’ accompagnate da Franco Fabbrini, Valerio Perla, Diego Perugini, Luca Ravagni e quartetto d’archi dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo (evento collaterale). Chiesa Santa Brigida. ex Chiesa Santa Brigida (il programma a questo link)

21.00. Per la prima serata della 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco, esibizioni dei vincitori delle Targhe Tenco 2022: ‘A67, Ditonellapiaga, Madame (Targa Tenco 2021), Marracash, Simona Molinari e il Premio Tenco Gualtiero Bertelli. Per la Targa Album a progetto ritira il riconoscimento il produttore Ferdinando Arnò. Teatro Ariston (il programma a questo link)

IMPERIA



20.45. ‘Scegliere la Vita’: incontro di ascolto e confronto sui temi dell’accoglienza e della condivisione dal titolo ‘A come Accoglienza’. Conduce Nazzareno Coppola, della Casa Famiglia Pollicino. Monastero di Santa Chiara, ingresso libero

BORDIGHERA

18.00-19.30. Mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre)

TAGGIA ARMA

21.00-23.00. Corso di Primo Soccorso gratuito organizzato dalla Croce Verde Arma Taggia presso la sede centrale della pubblica assistenza, in via Aurelia Ponente 48 (martedì e giovedì sino al 25 ottobre 2022), info 0184 43432



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

20.00. ‘Tutta la storia della pittura in meno di due ore - Volume 2’: raccontare la storia della pittura è da anni la sfida di Hector Obalk. Ideato ed eseguito da Hector Obalk con Raphaël Perraud al violoncello, che si alternerà al violino con Florent Carrière e Pablo Schatzman. Théâtre Princesse Grace (più info)



VENERDI’ 21 OTTOBRE



SANREMO



9.00. Sanremooutdoor: Workshop per tour operators ed operatori con escursioni, visite sul territorio e sessioni di lavoro dove i tour operators provenienti da tutta Europa incontrano chi offre soluzioni incoming legate all’outdoor. Teatro del Casinò, fino al 23 ottobre (i dettagli a questo link)

12.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: conferenza Stampa con gli artisti nella Sede ex Stazione (il programma a questo link)

15.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: ‘Un’idea di cinquant’anni fa’: tavola rotonda condotta da Fausto Pellegrini con Gino Castaldo, Dori Ghezzi, Giancarlo Governi, Sergio Secondiano Sacchi, Stefano Senardi, Antonio Silva. Canta Joan Isaac che sarà accompagnato da Daniele Caldarini (evento collaterale). Teatro Casinò di Sanremo (il programma a questo link)

17.30. Per ‘Ottobre di Pace 2022’, ‘Disarmo e natura, per un'economia di pace’: incontro con Antonio De Lellis (Attac Italia) e Pietro Pizzo (Fridays For Future). Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

18.00. ‘Nina e altre storie’: concerto di Gualtiero Bertelli accompagnato da Simone Nogarin e Domenico Santaniello (evento collaterale). Ex Chiesa Santa Brigida (il programma a questo link)

21.00-22.30. ‘Stelle cadenti d’autunno: le Orionidi’: osservazioni guidate dalle ore 21 alle 22.30 sotto un cielo arricchito dalla presenza delle meteore Orionidi (piccoli frammenti della cometa di Halley). Prato di San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554 (più info)

21.00. Per la seconda serata della 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco, esibizioni di Alice, Giorgio Conte, Pino Marino, Michael Mcdermott, Olden, Eileen Rose. Teatro Ariston (il programma a questo link)

IMPERIA



9.30. Passeggiata e visita guidata gratuita con navetta a Cosio d’Arroscia fino alla ‘Prea da Cruxe’ a cura dell’Ente Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri accompagnati dalla guida GAE Angela Rossignoli. Ritrovo presso la Stazione ferroviaria di Imperia, obbligatoria la prenotazione, info 338 4536788

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

17.00. Assemblea Pubblica in Comune per la presentazione della prima bozza del nuovo PUC. Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Civico, ingresso libero

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

BORDIGHERA

18.00-19.30. Mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre)



DIANO MARINA



16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

BORGOMARO



17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DIANO CASTELLO



21.00. Per la 3ª edizione di ‘Autunno/Inverno’, rassegna della Fita dedicata al teatro amatoriale imperiese: commedia ‘Il cornuto immaginario’ messa in scena dalla ‘Libera Compagnia teatro Sacco’ di Savona. Teatro Concordia, ingresso ad offerta libera, info e prenotazioni 328 3043741 (più info)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA

14.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Grande Mercatino organizzato dalla Croce Rossa monegasca: due giornate con possibilità d’acquisto a prezzi stracciati di abiti di lusso, pelletteria di qualità, accessori di moda, materiale di puericultura, giocattoli, mobili, oggetti decorativi, gioielli e mille altre cose. Espace Fontvieille

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

12.00 & 19.30. Per il Festival des Etoilés Monte-Carlo, ‘4 mani Dominique Lory x Davide Oldani’: programmazione gastronomica eccezionale per un pranzo e due cene a 4 mani sfornate da Dominique Lory e Davide Oldani, inventore della pop cuisine (pranzo dalle 12 e cena dalle 19.30). Le Grill, Place du Casino, anche domani (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

18.30 & 19.30. 33ª edizione degli SPORTEL Awards 2022: tre giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 24 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)



SABATO 22 OTTOBRE



SANREMO

9.00. Sanremooutdoor: Workshop per tour operators ed operatori con escursioni, visite sul territorio e sessioni di lavoro dove i tour operators provenienti da tutta Europa incontrano chi offre soluzioni incoming legate all’outdoor. Teatro del Casinò, fino al 23 ottobre (i dettagli a questo link)

10.00. Royal Golf Challenge 2022 Gara individuale – 36 buche – Stableford. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo, anche domani (i dettagli a questo link)

12.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: conferenza Stampa con gli artisti nella Sede ex Stazione (il programma a questo link)

15.30. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: presentazione del libro ‘Cinquanta’ di Renzo Chiesa. A seguire la presentazione del libro-mostra ‘Arte a 33 giri’ di Vincenzo Sanfo. Con proiezioni (evento collaterale). Sede del Club all’ex Stazione (il programma a questo link)

17.30. Per ‘Ottobre di Pace 2022’, ‘Disarmo e natura, per un'economia di pace’: ‘Rifugiati e migranti nel Mediterraneo centrale : naufragi, respingimenti e prospettive, alla vigilia del rinnovo del Memorandum Italia – Libia’ con Matteo De Bellis. Federazione Operaia Sanremese, via Corradi 47, ingresso libero

18.00. 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco: ‘Eileen Rose – I Premi Tenco nordamericani’ in cui la cantautrice americana interpreterà i brani dei Premi Tenco americani del passato accompagnata da Rich Gilbert e Riccardo Maccabruni (evento collaterale). Ex Chiesa Santa Brigida (il programma a questo link)

21.00. Per la terza e ultima serata della 45ª Rassegna della canzone d’autore – Premio Tenco, esibizioni di Claudio Baglioni, Bénabar, Fabio Concato, Djelem Do Mar, Erica Mou, Jurij Ševčuk. Teatro Ariston (il programma a questo link)

23.30. Bay Music Saturday: format creato per divertirsi a ritmo delle migliori hit di musica pop e dance del momento fino a tarda notte, in riva al mare sotto le stelle. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info +39 348 3984066 (più info)



IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli



17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

VENTIMIGLIA

9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)

BORDIGHERA



8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)

18.00-19.30. Mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8 (fino al 23 ottobre)

DIANO MARINA

14.00. La ‘Gravellata’ del Golfo Dianese 2022 - 2° Trofeo Sergio Poggi’: 3 percorsi non competitivi (San Bartumè: 33 km; De Dian: 55 km; I'Mcycle: 70 km) attraverso tutto il territorio dell'entroterra dianese, aperta alle bici gravel, mountain bike e E-Bike, organizzata dall'Asd Dianese. Ritrovo all’Expo Village (più info)

16.00-18.00. Mostra ‘Epistola ai naviganti’ di Raffaele Rossi Sala ‘R. Falchi’ del Palazzo del Parco, Corso Garibaldi 60, fino al 12 novembre (tutti i giorni h 16/18, domenica e festivi su appuntamento)



ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CAMPOROSSO



19.00. ‘Bigauda Rock Fest’: musica live a cura di Maurizio Solieri, ex chitarrista di Vasco Rossi. Aprono i Roommates (hamburger, hot-dog, piadine…). Palabigauda (ingresso 10 euro)

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

COSTARAINERA



14.30-16.30. Erbe selvatiche, usi e proprietà’: incontro teorico pratico rivolto a soci e simpatizzanti sulle erbe spontanee. A cura dell’associazione ‘Gocce di Natura’. Parco Novaro (ex farmacia) Via Aurelia - Piani Paorelli, info 351 9104008

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche oltre che lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)

FRANCIA

MONACO

9.00-19.00. ‘Festa della scienza’: attività, dimostrazioni, laboratori, presentazioni di attività di ricerca, discussioni con i ricercatori, scoperta dello Speleo Club Monaco. Place d'Armes (più info)

10.00-17.00. Grande Mercatino organizzato dalla Croce Rossa monegasca: due giornate con possibilità d’acquisto a prezzi stracciati di abiti di lusso, pelletteria di qualità, accessori di moda, materiale di puericultura, giocattoli, mobili, oggetti decorativi, gioielli e mille altre cose. Espace Fontvieille

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

12.00 & 19.30. Per il Festival des Etoilés Monte-Carlo, ‘4 mani Dominique Lory x Davide Oldani’: programmazione gastronomica eccezionale per un pranzo e due cene a 4 mani sfornate da Dominique Lory e Davide Oldani, inventore della pop cuisine (pranzo dalle 12 e cena dalle 19.30). Le Grill, Place du Casino (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-24.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

18.30 & 19.30. 33ª edizione degli SPORTEL Awards 2022: tre giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 24 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)

NICE



10.00-19.00. Il Salone del Matrimonio con la partecipazione di più di 100 espositori. Palais des Congrès Nice Acropolis Congrès Nice Acropolis, anche domani (più info)

DOMENICA 23 OTTOBRE



SANREMO



9.00-19.00. Mercatino delle Pulci con bancarelle di quadri, biancheria, pizzi, accessori, mobili, vecchi attrezzi, libri, fumetti e tanti altri oggetti ai quali dare una nuova vita. Piazza Don Lombardi a Bussana

9.00. Sanremooutdoor: Workshop per tour operators ed operatori con escursioni, visite sul territorio e sessioni di lavoro dove i tour operators provenienti da tutta Europa incontrano chi offre soluzioni incoming legate all’outdoor. Teatro del Casinò (i dettagli a questo link)

10.00. Royal Golf Challenge 2022 Gara individuale – 36 buche – Stableford. Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo (i dettagli a questo link)

21.00. ‘The Look of The Year’: serata finale del concorso internazionale per modelle e modelli. Teatro dell’Opera del Casinò (più info)

IMPERIA

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi

BORDIGHERA

18.00-19.30. Ultimo giorno della mostra del pittore Franco Biga. Sede dell'U.C.D./ANPI in via Al Mercato 8

DIANO MARINA

6.45. La ‘Gravellata" del Golfo Dianese 2022 - 2° Trofeo Sergio Poggi’: 3 percorsi non competitivi (San Bartumè: 33 km; De Dian: 55 km; I'Mcycle: 70 km) attraverso tutto il territorio dell'entroterra dianese, aperta alle bici gravel, mountain bike e E-Bike, organizzata dall'Asd Dianese. Ritrovo all’Expo Village (più info)

ENTROTERRA

BORGOMARO

17.30-20.00. Progetto espositivo ‘Il Grande Brivido’ con le opere di 13 artisti. Evento a cura di Anna Angelica Ainio. Palazzo Doria, fino al 30 ottobre (da venerdì a domenica h 17.30/20), info +39 3917191589

CASTELLARO

9.30-12.30. Mostra sulle Biciclette d’epoca facenti parte della collezione privata ‘On the Bicycle’. Dalle 11.00 alle 12.00 possibilità di degustare gratuitamente una deliziosa merenda. Castellaro Golf Resort, Strada per i Piani 1 (venerdì, sabato e domenica fino a fine ottobre)

DOLCEACQUA

15.00-18.00. Mostra dedicata a Giovanni Morscio a 50 anni dalla scomparsa realizzata da Frank Vigliani, restauratore e conoscitore di Morscio. Pinacoteca Morscio a Palazzo Luigina Garoscio (2° piano), Via Doria 10 (fino al 30 novembre, tutti i sabati e le domeniche oltre che lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Mostra ‘Onde barocche. Capolavori diocesani tra 1600 e 1750’ (9.30/13-14.30/18.30). Oratorio della Ripa di Pieve di Teco, fino al 13 novembre, info 347 8085811 (più info)

TRIORA



10.30-18.00. Mostra fotografica ‘Grembo’ di Chiara Giovanelli. Museo di Triora, Piazza Beato Tommaso Reggio, fino al 5 novembre (link per leggere gli orari di apertura)



FRANCIA

MONACO

10.00-18.00. Mostra d'arte dell'artista monegasco Michel Aubéry, sotto l'Alto Patronato di S.A.S. il Principe Alberto II. Museo Oceanografico di Monaco, fino al 20 novembre (più info)

13.00-19.00. ‘Monaco on Stage - 100 anni di concerti a Monaco’: mostra immersiva con un susseguirsi di corridoi firmati con autografi, ricostruzioni di camerini e contenuti inediti sulle star che si sono esibite a Monaco. Salle d'Exposition du Quai Antoine Ier, fino al 31 dicembre

14.00-23.00. ‘Luna park di Monaco’: giostre con anche degustazione di crêpes, waffle e mele caramellate. A cura del Comune di Monaco. Port Hercule, fino al 19 novembre (da domenica a giovedì h 14/23, venerdì, sabato e giorni prefestivi h 14/24)

16.00 & 19.00. 33ª edizione degli SPORTEL Awards 2022: tre giorni eventi aperti al pubblico. In programma: la Cerimonia degli Sportel Awards, conferenze, incontri esclusivi, sedute per dediche, proiezioni ecc. Grimaldi Forum Monaco, fino al 24 ottobre (per saperne di più cliccare questo link)

18.00. Per la Stagione 22/23 dell'Orchestra Filarmonica di Monte-Carlo, ‘Apoteosi della danza’: concerto sinfonico con Stanislav Kochanovsky (direzione d'orchestra), Valeriy Sokolov (violino). In programma: Stravinsky e Khatchatourian. Auditorium Rainier III (più info)

NICE



10.00-19.00. Il Salone del Matrimonio con la partecipazione di più di 100 espositori. Palais des Congrès Nice Acropolis Congrès Nice Acropolis (più info)



