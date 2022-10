Pallavolo: esordio vittorioso sul non facile campo di Quiliano per l'Imperia Volley di Gavi e Menegatti

Quiliano Volley-Imperia Volley 0-3 (22/25, 19/25, 28/30)

Esordio positivo per le ragazze di coach Roberto Gavi e Chiara Menegatti. Sul difficile campo di Quiliano, le ragazze del capoluogo si impongono con un netto 3-0 sulle padrone di casa. I segnali positivi avuti dopo la bellissima gara giocata in Coppa Liguria con il Golfo di Diana (squadra che partecipa al campionato di serie C) hanno avuto puntuale riscontro nella trasferta in terra savonese.

Una vittoria di gruppo per la rinnovata squadra del capoluogo che oltre a confermare il blocco storico delle ragazze che nella passata stagione hanno ottenuto il titolo di vice-campioni regionali nella categoria Under 16, ha visto per fine prestito il ritorno di Matilde Gresia e Chiara Muscatiello unitamente al prestito concesso dall’Albenga Volley di Beatrice Carnabuci.

Prossimo impegno sabato alle 21, al palazzetto dello sport di zona San Lazzaro, opposte alle andoresi del Gabbiano Volley che nella prima giornata hanno ottenuto un rotondo successo 3-0 sulle genovesi del Volare Volley di Arenzano.